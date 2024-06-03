Курс валют на 4 июня — доллар начал дешеветь на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях начал снижаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), также установлен более низкий официальный курс.

Об этом информирует пресс-центр регулятора и сайты по мониторингу ситуации.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил новые официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,48 грн (-0,05);

евро — 43,89 грн (-0,09);

злотый — 10,25 грн (-0,06).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара снизился. Стоит в среднем в покупке 40,47 грн (-0,02), в продаже — 41,05 грн (-0,04). Евро в покупке стоит 43,89 грн (+0,03), в продаже — 44,68 грн (-0,02).

ПриватБанк покупает доллар по 40,45 грн (-0,05), продает — 41,05 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,92 грн (-0,05). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (0,00), при продаже — 41,10 грн (0,005).

Свежий курс доллара в банках Украины

Caption

Курс валют в обменниках

По данным издания Minfin, в обменниках доллар несколько снизился в стоимости: стоит в покупке 40,93 грн (-0,05), в продаже — 41,05 грн (-0,05). Евро покупают за 44,50 грн (0,00), продают — за 44,70 грн (0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, НБУ на прошлой неделе усилил поддержку гривны, увеличив продажи валюты на межбанковском валютном рынке. Объем вырос на 58% против предыдущей недели.

Также мы писали, что в конце мая повысили тарифы на электроэнергию. Это может повлиять на ситуацию на валютном рынке и уровень инфляции.