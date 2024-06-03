Курс валют на 4 червня — долар почав дешевшати на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах почав знижуватися. За рішенням Національного банку України (НБУ), також встановлено нижчий офіційний курс.

Про це інформує пресцентр регулятора та сайти з моніторингу ситуації.

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Так, НБУ встановив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,48 грн (-0,05);

євро — 43,89 грн (-0,09);

злотий — 10,25 грн (-0,06).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара знизився. Коштує у середньому у купівлі 40,47 грн (-0,02), у продажу — 41,05 грн (-0,04). Євро у купівлі коштує — 43,89 грн (+0,03), у продажу — 44,68 грн (-0,02).

ПриватБанк купує долар по 40,45 грн (-0,05), продає — 41,05 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,92 грн (-0,05). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (0,00), під час продажу — 41,10 грн (0,005).

Свіжий курс долара в українських банках

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Курс валют в обмінниках

За даними видання Minfin, в обмінниках долар дещо знизився у вартості: коштує у купівлі — 40,93 грн (-0,05), у продажу — 41,05 грн (-0,05). Євро купують за 44,50 грн (0,00), продають — за 44,70 грн (0,00).

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Нагадаємо, НБУ минулого тижня посилив підтримку гривні, збільшивши продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг зріс на 58% проти попереднього тижня.

Також ми писали, що наприкінці травня підвищили тарифи на електроенергію. Це може вплинути на ситуацію на валютному ринку та рівень інфляції.