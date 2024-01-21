Курс валют – что будет с долларом в январе

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До конца января ситуация на рынке валют будет во многом зависеть от роли Национального банка Украины. На следующей неделе, с 22 по 28 января, курсовые показатели будут зависеть от объемов и частоты валютных интервенций на межбанке.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Угрожают ли рынку валют стремительные изменения

Эксперт предполагает, что валютному рынку вряд ли будут угрожать какие-то стремительные курсовые изменения. По его мнению, будет действовать режим частых, но разнонаправленных изменений без неожиданных падений или наоборот — безумных взлетов.

"Наличный рынок будет соответствующим образом реагировать на любые изменения на безналичном рынке, ведь именно здесь формируются векторы возможных курсовых изменений", — сказал Лесовой.

Он также напомнил, что у НБУ достаточный объем международных валютных резервов (до 40 млрд долларов), чтобы реализовывать достаточно гибкую тактику на межбанке.

Факторы воздействия

Эксперт отметил, что кроме "фактора регулятора" ситуацию на валютном рынке будет формировать еще ряд прямых и опосредованных факторов, а именно:

Объем и своевременность макрофинансовой помощи, чтобы покрыть львиную долю бюджетных расходов (на 2024 год Украине нужно до 37 млрд долларов внешних средств);

Течение боевых действий;

Развитие экономики: активизация всех сфер экономической деятельности и рост налоговых поступлений;

Противодействие и преодоление последствий вражеских обстрелов;

Наращивание экспорта и увеличение валютной выручки;

Настроения общества по наиболее значимым для страны вопросам.

Прогноз курса валют в неделю

Как прогнозирует Тарас Лесовой, с 22 по 28 января основные показатели рынка будут следующими:

Коридор курсовых изменений на межбанке будет в пределах 37,5-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро;

Разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается на уровне 0,5-1 грн;

Курсовые пределы колебаний на наличном рынке будут находиться на уровне 38-40 грн/доллар и 40-43 грн/евро.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли коренным образом изменится: с начала действия режима "управляемой гибкости" именно межбанк задает тон для наличного рынка. Следовательно, курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться именно с учетом безналичных курсов. В то же время мы не исключаем , что на рынок могут давить и другие факторы, действие и влияние которых просчитать сейчас очень тяжело", — резюмировал эксперт.

Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка Украины, на 22 января утвердили следующие курсы иностранных валют:

доллар — 37,52 грн (-0,18);

евро — 40,84 грн (-0,17);

злотый — 9,36 грн (+0,04).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.