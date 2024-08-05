Курс биткоина — популярная криптовалюта демонстрирует рекордное падение

Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта
Курс биткоина на торгах начал опускаться ниже 50 тыс. долларов, продемонстрировав рекордное падение с 2021 года. В частности, ситуацию с самой популярной криптовалютой подогревает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Ситуация со стоимостью биткоина
Как отмечает Bloomberg, стоимость биткоина снизилась более чем на 14% и сейчас составляет 50,9 тыс. долларов.
Аналитики склоняются к мнению, что снижение курса криптовалют происходит из-за глобальной распродажи акций, вызванной опасениями по поводу экономических перспектив, а также сомнениями в оправданности значительных инвестиций в искусственный интеллект.
Дополнительно усугубляет осторожность инвесторов геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидание рецессии в Соединенных Штатах.
Что еще стоит знать
Напомним, в Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов. Им удалось получить 2,88 миллиарда долларов — средства будут находиться под стражей до завершения уголовных производств в отношении граждан, у которых они были изъяты.
Ранее мы писали, что искусственный интеллект быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в разных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.
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