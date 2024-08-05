Курс биткоина — популярная криптовалюта демонстрирует рекордное падение

Криптовалюта в руках. Фото: pexels

Курс биткоина на торгах начал опускаться ниже 50 тыс. долларов, продемонстрировав рекордное падение с 2021 года. В частности, ситуацию с самой популярной криптовалютой подогревает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Как отмечает Bloomberg, стоимость биткоина снизилась более чем на 14% и сейчас составляет 50,9 тыс. долларов.

Аналитики склоняются к мнению, что снижение курса криптовалют происходит из-за глобальной распродажи акций, вызванной опасениями по поводу экономических перспектив, а также сомнениями в оправданности значительных инвестиций в искусственный интеллект.

Дополнительно усугубляет осторожность инвесторов геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидание рецессии в Соединенных Штатах.

Графика. Источник: Bloomberg

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов. Им удалось получить 2,88 миллиарда долларов — средства будут находиться под стражей до завершения уголовных производств в отношении граждан, у которых они были изъяты.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в разных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.