Главная Финансы Курортные тарифы — какие зарплаты предлагают водителям в Буковеле

Курортные тарифы — какие зарплаты предлагают водителям в Буковеле

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 17:35
Сколько зарабатывают водители в Буковеле — цифры нового сезона
Водитель за рулем авто. Фото: Freepik

Самый большой и популярный курорт Украины в Карпатах Буковель — это то место, куда зимой съезжается десятки тысяч людей. При этом речь идет не только о любителях горнолыжного спорта. Многие едут туда в поисках высоких заработков.

Новини.LIVE выясняли, сколько могут заработать водители в Буковеле.

Читайте также:

Сколько в среднем зарабатывают водители в Украине

В январе 2026 года средняя зарплата водителя составляет 34 000 грн в месяц. Это на 21% больше, чем в этот же период в прошлом году, свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua. Сейчас на портале доступно 4 109 вакансий с заголовком "Водитель" и по похожим запросам-синонимам "Driver", "Шофер", "Trucker" и др.

Самые высокие зарплаты предлагают водителям в Киеве — 39 000 грн в месяц в среднем. Кроме столицы, в пятерке лидеров:

  • Львов — 37 500 грн;
  • Ужгород — 35 000 грн;
  • Днепр — 35 000 грн;
  • Одесса — 34 500 грн.

Самые маленькие средние зарплаты водителей в Чернигове и Черновцах — 27 500 грн, также в Кропивницком и Николаеве — 28 000 грн.

Сколько может заработать водитель в Буковеле

Сейчас на сервисе поиска работы доступно лишь несколько вакансий для водителей, которые ищут работу в Буковеле. Самую высокую зарплату предлагают водителю такси в одном из фудмаркетов курорта — 30 000-40 000 грн в месяц при полной занятости. Работодатель рассматривает кандидатов всех возрастов, включая студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Главные требования — водительский опыт от года, уверенное владение авто, внимательность на дороге, доброжелательность и готовность к активному графику работы.

Водитель ресторана, который будет осуществлять перевозки гостей, коллег и заказов на доставку может зарабатывать на курорте от 25 000 до 28 000 грн. Зато компания предлагает современные условия труда, возможность карьерного роста и обучения по европейским стандартам. Здесь тоже требуется опыт вождения от одного года и уверенность за рулем.

Водителя автобуса с категорией D и опытом вождения от одного года ищет детский лагерь в Буковеле. За безопасную и своевременную перевозку детей, сотрудников и грузов лагеря готовы платить 25 000-35 000 грн в месяц. Занятость полная, среди ключевых требований ответственность, внимательность на дороге, позитивное отношение к работе с детьми и командой.

Ранее мы рассказывали, сколько в Буковеле могут зарабатывать официанты.

Также узнавайте, на какую зарплату в новом сезоне могут рассчитывать повара.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
