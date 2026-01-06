Скільки заробляють водії в Буковелі — цифри нового сезону

Водій за кермом авто. Фото: Freepik

Найбільший і найпопулярніший курорт України в Карпатах Буковель — це те місце, куди взимку з'їжджається десятки тисяч людей. При цьому йдеться не лише про любителів гірськолижного спорту. Багато хто їде туди у пошуках високих заробітків.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки можуть зробити водії у Буковелі.

Скільки в середньому заробляють водії в Україні

У січні 2026 року середня зарплата водія складає 34 000 грн на місяць. Це на 21% більше, ніж у цей же період торік, свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Наразі на порталі доступно 4 109 вакансій із заголовком "Водій" і за схожими запитами-синонімами "Driver", "Шофер", "Trucker" та ін.

Найвищі зарплати пропонують водіям у Києві — 39 000 грн на місяць в середньому. Крім столиці, в п'ятірці лідерів:

Львів — 37 500 грн;

Ужгород — 35 000 грн;

Дніпро — 35 000 грн;

Одеса — 34 500 грн.

Найменші середні зарплати водіїв у Чернігові та Чернівцях — 27 500 грн, також у Кропивницькому та Миколаєві — 28 000 грн.

Скільки може заробити водій у Буковелі

Наразі на сервісі пошуку роботи доступно лише декілька вакансій для водіїв, які шукають роботу в Буковелі. Найвищу зарплату пропонують водію таксі в одному з фудмаркетів курорту — 30 000-40 000 грн на місяць при повній зайнятості. Роботодавець розглядає кандидатів різного віку, включно зі студентами, пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Головні вимоги — водійський досвід від року, впевнене володіння авто, уважність на дорозі, доброзичливість та готовність до активного графіка роботу.

Водій ресторану, який буде здійснювати перевезення гостей, колег та замовлень на доставку може заробляти на курорті від 25 000 до 28 000 грн. Натомість компанія пропонує сучасні умови праці, можливість кар'єрного росту та навчання за європейськими стандартами. Тут теж вимагається досвід водіння від одного року та впевненість за кермом.

Водія автобуса з категорією D та досвідом водіння від одного року шукає дитячий табір в Буковелі. За безпечне й своєчасне перевезення дітей, співробітників та вантажів табору готові платити 25 000-35 000 грн на місяць. Зайнятість повна, серед ключових вимог відповідальність, уважність на дорозі, позитивне ставлення до роботи з дітьми та командою.

