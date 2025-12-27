Видео
Работа в Буковеле — сколько платят поварам в новом сезоне

Работа в Буковеле — сколько платят поварам в новом сезоне

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 15:25
Сколько зарабатывает повар в Буковеле — минимальные и максимальные суммы
Повар на кухне ресторана. Фото иллюстративное: Freepik

Зима — это хорошая возможность для подработки на горнолыжных курортах Украины. Особенно для работников сферы обслуживания. В частности с началом нового сезона растет спрос на поваров — от линейного персонала до шефов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько может заработать повар в Буковеле этой зимой.

Читайте также:

Средняя зарплата повара в Украине

По состоянию на конец декабря 2025 года, средний уровень заработной платы повара в Украине составляет около 28 200 гривен. Об этом свидетельствуют данные на портале по поиску работы Work.ua.

По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель вырос на 24%. Медианная зарплата определена на основе анализа 7 237 актуальных вакансий, опубликованных на платформе в течение последних трех месяцев. В расчет были включены объявления с названием "Повар", а также предложения с близкими по смыслу запросами и синонимами, в частности "Cook", "Кухонный рабочий", "Кухонный работник" и другими подобными позициями.

Сколько платят поварам в Буковеле

Исходя из актуальных вакансий, опубликованных на платформе, самую высокую зарплату поварам предлагает сеть ресторанов и отелей Cartel Holding. И ищут су-шефа с опытом работы от 2-х лет и обещают платить 60 000-75 000 грн (ставка + %), а также компенсацию за питание и проживание.

60 000 грн в месяц сможет зарабатывать повар в семейном мини-отеле "Шале МарСо". Предпочтение отдается кандидатам, которые имеют опыт работы в гостиничном бизнесе и разбираются в национальной и европейской кухне.

Imperial Hotel ищет квалифицированного повара-универсала на зарплату 45 000-55 000 грн в месяц, предоставляется проживание и питание.

В большинстве отелей популярного горнолыжного курорта Карпат предлагают поварам работу с оплатой 40 000-55 000 грн. При этом работодатели готовы обсуждать график работы (посменно или гибкий) и бесплатно обеспечивать работников проживанием и питанием.

Наименьшая цифра, которую можно увидеть в строке "зарплата" в вакансиях повара — 20 000 грн, но обычно такую оплату предлагают за посменный график (7/7 или 14/14) и, кроме питания и проживания, гарантируют дополнительные бонусы вроде бесплатного посещения спа-зоны или скидок на ресторанное меню и услуги отеля.

Ранее мы рассказывали о самом доступном и самом дорогом жилье в Буковеле на Новый год 2026.

Также узнавайте, сколько платят горничным в отелях Буковеля.

зарплаты работа Карпаты Буковель повар
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
