Валюта в Ощадбанке - когда не удастся снять средства

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного Ощадбанка" рассказал о том, какие проблемы могут ожидать при открытии виртуальной карты. В кассе отделения финучреждения отказываются отдавать средства, если нет реальной кредитной карты.

Об этом говорится в одном из обращений к банкам на сайте "Минфин".

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Проблемы с виртуальной картой Ощадбанка

Как рассказал клиент, он открыл виртуальный карточный счет в онлайн-банкинге с регистрацией через мобильное приложение "Дія". В обслуживании все устраивало, пока дело не дошло до кассовых операций.

Так, мужчина онлайн приобрел на собственный счет валюту на сумму 50 тыс. гривен. Несмотря на то, что средства являются его частной собственностью, согласно закону, а банк лишь обслуживает счет, снять их оказалось невозможно в кассе отделений Ощадбанка. С этой целью он обошел пять отделений финучреждения. Везде было заявлено, что валютная наличность в кассе есть, однако выдавать ее кассиры отказались без оформления кредита в Ощадбанке. Мотивировали это тем, что виртуальной карты недостаточно, тогда как закон Украины о банковской деятельности говорит о равнозначности виртуальных финансовых инструментов и физических, говорит он.

"Им вообще не указ. Персонал действует пренебрежительно к клиентам и к законам, и требует лишь им известных дополнительных инструкций, или возьми кредит и все решим…", — сообщил клиент.

Мужчина обратился в онлайн-поддержку Ощадбанка, где смог получить конкретизированный ответ — наличную валюту ему должны выдать в кассе отделения банка. При повторном обращении в банк — средства не отдали.

"Ответ официальной службы Ощада работникам отделений не указ, и служба поддержки тоже "не может повлиять на действия работников банка". То есть замкнутый круг, а результат один - лишение меня свободного доступа к моим частным активам", — написал гражданин.

В итоге — мужчина получить валюту так и не смог. Пришлось продать онлайн и уже гривну перевести на карту другого банка с комиссиями и потерями.

Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать о виртуальных картах

Виртуальная или цифровая карта является электронной версией обычной пластиковой карты без материального воплощения. Среди преимуществ — удобство оформления, ведь выпуск такой карты возможен без личного посещения банка, в частности, через систему "Интернет-банк". Реквизиты виртуальной карты предоставляется за считанные минуты.

Такая карта также содержит номер, защитный код CVV2, срок действия, которые идентифицируют платежные системы при транзакции. То есть, имеет данные реквизитов банковской карты, что позволяет осуществлять оплату на интернет-сайтах.

Среди недостатков — у них отсутствуют некоторые атрибуты привычных карт:

магнитная полоса или чип;

голограмма;

подпись владельца.

Эти три факта делают невозможным использование виртуальной карты для оплаты покупок в реальных магазинах или для снятия наличных средств в банкоматах.

Напомним, ранее глава правления Ощадбанка Сергей Наумов рассказал о правилах обмена валюты. Известно, какие доступны варианты и какие есть ограничения на суммы.

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