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Купівля валюти в Ощадбанку — які проблеми можуть чекати

25 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Валюта в Ощадбанку — коли не вдасться зняти кошти
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт державного "Ощадбанку" розповів про те, які проблеми можуть критися за відкриттям віртуальної картки. У касі відділення фінустанови відмовляються віддавати кошти, якщо немає реальної кредитної картки.

Про це йдеться в одному зі звернень до банків на сайті "Мінфін".

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Як розповів клієнт, він відкрив віртуальний картковий рахунок в онлайн-банкінгу з реєстрацією через мобільний застосунок "Дія". В обслуговуванні все влаштовувало, доки справа не дійшла до касових операцій.

Так, чоловік онлайн придбав на власний рахунок валюту на суму 50 тис. гривень. Попри те, що кошти є його приватною власністю, відповідно до закону, а банк лише обслуговує рахунок, зняти їх виявилося неможливо в касі відділень Ощадбанку. З цією метою він обійшов п'ять відділень фінустанови. Скрізь було заявлено, що валютна готівка в касі є, однак видавати її касири відмовляються без оформлення кредиту в Ощадбанку. Мотивували це тим, що нібито віртуальної картки недостатньо, тоді як закон України про банківську діяльність говорить про рівнозначність віртуальних фінансових інструментів та фізичних, говорить він.

"Їм взагалі не указ. Персонал діє зневажливо до клієнтів і до законів, і вимагає лиш їм відомих додаткових інструкцій, або візьми кредит і все вирішимо…", — повідомив клієнт.

Чоловік звернувся в онлайн-підтримку Ощадбанку, де зміг отримати конкретизовану відповідь — готівкову валюту йому мають видати в касі відділення банку. При повторному зверненні до банку — кошти не віддали.

"Відповідь офіційної служби Ощаду працівникам відділень не указ, і служба підтримки теж "не може вплинути на дії працівників банку". Тобто замкнене коло, а результат один — позбавлення мене вільного доступу до моїх приватних активів", — написав громадянин.

У підсумку — чоловік отримати валюту так і не зміг. Довелося продати онлайн та вже гривні перевести на картку іншого банку з комісіями та втратами.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Що варто знати про віртуальні картки

Віртуальна або цифрова картка є електронною версією звичайної пластикової картки без матеріального втілення. Серед переваг — зручність оформлення, адже випуск такої картки можливий без особистого відвідування банку, зокрема, через систему "Інтернет-банк". Реквізити віртуальної картки надаються за лічені хвилини.

Така картка також містить номер, захисний код CVV2, термін дії, які ідентифікують платіжні системи при транзакції. Тобто має дані реквізитів банківської картки, що дозволяє здійснювати оплату на інтернет-сайтах.

Серед недоліків — у них відсутні деякі атрибути звичних карток:

  • магнітна смуга або чип;
  • голограма;
  • підпис власника.

Ці три факти унеможливлюють використання віртуальної картки для оплати покупок у реальних магазинах чи для зняття готівкових коштів у банкоматах.

Нагадаємо, раніше голова правління Ощадбанку Сергій Наумов розповів про правила обміну валюти. Відомо, які доступні варіанти та які є обмеження на суми.
 
Також ми писали, що клієнти Ощадбанку мусять платити високу комісію у касах банківського відділення під час розрахунку за комунальні послуги. Однак є способи, як заощадити на квитанціях.

Ощадбанк банки банківські карти валюта банківські рахунки

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