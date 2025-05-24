Как купить доллары в украинских банках — что нужно знать в 2025 году

Человек возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине одной из самых популярных финуслуг даже во время полномасштабной войны является покупка иностранной валюты. Доллары или евро продают как банки, так и обменники.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцам купить иностранную валюту в трех ведущих госбанках страны.

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Sense Bank

Финучреждение позволяет заказывать не более 100 тыс. гривен (в эквиваленте) иностранной валюты. Заказать наличные можно в онлайн-чате Sense SuperApр или по телефону контакт-центра: 0800 50 20 50.

Снять нужную сумму в кассе Sense Bank возможно не ранее, чем через 5 рабочих дней с даты заказа.

ПриватБанк

Государственный банк установил ряд требований для граждан, которые хотят заказать наличные. Так, минимальная сумма заказа иностранной валюты составляет 300 долларов и 300 евро. Если говорим о гривне, тогда сумма должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Важно, чтобы клиент банка имел на своей карте необходимая сумма денег, которые он решил забрать в отделении ПриватБанка. Если суммы не хватит — банк отменит заказ.

Для того чтобы заказать валюту через мобильное приложение, нужно выполнить несколько простых шагов:

авторизоваться в приложении Приват24;

зайти в раздел Сервисы;

перейти в категорию Услуги;

нажать "Наличные";

выбрать необходимую валюту и указать нужную сумму (но не меньше, чем указывает банк);

выбрать дату получения средств;

выбрать область/регион и город;

указать отделение для получения наличных;

подтвердить свой заказ.

Когда банк согласует выдачу наличных, клиент получит уведомление в приложении Приват24.

Ощадбанк

Банк предлагает купить валюту в мобильном приложении. Для этого гражданам нужно иметь гривневую карту Ощадбанка и карту для иностранной валюты. Открыть ее можно дистанционно и бесплатно. В дальнейшем клиенты должны:

открыть мобильное приложение Ощад24;

в главном меню выбрать пункт Платежи и нажать на Обмен валют;

указать сумму, которую нужно купить в долларах, или, которую нужно потратить в гривне.

Когда будут осуществлены все вышеперечисленные шаги, иностранная валюта появится на счету клиента. Однако, если украинцам нужна наличная валюта, то ее нужно будет снять со счета в отделении банка.

Ранее мы рассказывали, благодаря какой процедуре украинцы могут обменять сильно изношенные доллары и евро. Эта услуга для граждан является платной.

Также мы писали о полимерных деньгах и о том, где их могут знать украинцы. К слову, в НБУ уже сообщили, введут ли в Украине полимерную наличность.