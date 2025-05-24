Как купить доллары в украинских банках — что нужно знать в 2025 году

Покупка валюты — какие правила установили банки в 2025 году
В Украине одной из самых популярных финуслуг даже во время полномасштабной войны является покупка иностранной валюты. Доллары или евро продают как банки, так и обменники.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцам купить иностранную валюту в трех ведущих госбанках страны.
Sense Bank
Финучреждение позволяет заказывать не более 100 тыс. гривен (в эквиваленте) иностранной валюты. Заказать наличные можно в онлайн-чате Sense SuperApр или по телефону контакт-центра: 0800 50 20 50.
Снять нужную сумму в кассе Sense Bank возможно не ранее, чем через 5 рабочих дней с даты заказа.
ПриватБанк
Государственный банк установил ряд требований для граждан, которые хотят заказать наличные. Так, минимальная сумма заказа иностранной валюты составляет 300 долларов и 300 евро. Если говорим о гривне, тогда сумма должна быть не менее 20 тыс. гривен.
Важно, чтобы клиент банка имел на своей карте необходимая сумма денег, которые он решил забрать в отделении ПриватБанка. Если суммы не хватит — банк отменит заказ.
Для того чтобы заказать валюту через мобильное приложение, нужно выполнить несколько простых шагов:
- авторизоваться в приложении Приват24;
- зайти в раздел Сервисы;
- перейти в категорию Услуги;
- нажать "Наличные";
- выбрать необходимую валюту и указать нужную сумму (но не меньше, чем указывает банк);
- выбрать дату получения средств;
- выбрать область/регион и город;
- указать отделение для получения наличных;
- подтвердить свой заказ.
Когда банк согласует выдачу наличных, клиент получит уведомление в приложении Приват24.
Ощадбанк
Банк предлагает купить валюту в мобильном приложении. Для этого гражданам нужно иметь гривневую карту Ощадбанка и карту для иностранной валюты. Открыть ее можно дистанционно и бесплатно. В дальнейшем клиенты должны:
- открыть мобильное приложение Ощад24;
- в главном меню выбрать пункт Платежи и нажать на Обмен валют;
- указать сумму, которую нужно купить в долларах, или, которую нужно потратить в гривне.
Когда будут осуществлены все вышеперечисленные шаги, иностранная валюта появится на счету клиента. Однако, если украинцам нужна наличная валюта, то ее нужно будет снять со счета в отделении банка.
Ранее мы рассказывали, благодаря какой процедуре украинцы могут обменять сильно изношенные доллары и евро. Эта услуга для граждан является платной.
Также мы писали о полимерных деньгах и о том, где их могут знать украинцы. К слову, в НБУ уже сообщили, введут ли в Украине полимерную наличность.
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