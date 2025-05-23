Як обміняти сильно пошкоджених доларів та євро — правила у 2025 році

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Проблема обміну валюти зі значними пошкодженнями з'явилася не учора. Як правило, українські банки та обмінники відмовляються приймати такі купюри, однак шанс на обмін все ж є.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це потрібно знати українцям.

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Якщо на банкноті є серйозні пошкодження, тоді обміняти її вдасться лише у тій країні, де вона була випущена. Однак можна скористатися легшим, але дорожчим варіантом — віддати гроші на інкасо. Це означає, що банк відвезе старі гроші в країну, яка випустила їх в обіг. Там відбудеться обмін, і тільки після цього ви отримаєте гривневий еквівалент. Ця послуга не є безплатною і коштує близько 10-20% від переданої суми.

Процедура інкасо визначається Інструкцією про проведення касових операцій українськими банками. Так, фінустановам можна віддати такі купюри:

розірвані (розрізані) на частини та склеєні;

які не зберегли деякі ознаки платіжності (є зміни у портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкнот);

зі зміненим початковим кольором паперу та/або зображень;

із забрудненнями, що викликають загальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, що розклалися (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром;

з явними друкованими недоліками.

Нагадаємо, що українці під час подорожей за кордон ризикують залишитися без іноземної валюти. Усе тому, що за законом людина, яка перетинає держкордон, має декларувати готівку в еквіваленті понад 10 000 євро. Дізнавайтесь також, що таке полімерні гроші та де їх можуть знайти українці.