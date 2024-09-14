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Покупка билетов в "Приват24" — украинка жалуется на потерю 500 грн

14 сентября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк обвинили в мошенничестве с продажей билетов в Приват24 — что произошло
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиентка государственного учреждения "ПриватБанк" жалуется на потерю большей части денег при возвращении билета через сервис мобильного приложения "Приват24". Из 800 гривен ей вернули всего 280 гривен.

Соответствующая жалоба появилась на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Возврат билетов через "Приват24"

Как отмечается в одном из сообщений, женщина рассказала, что давно пользуется сервисом для покупки билетов через "Приват24" и считала его удобным, пока не возникла необходимость вернуть билет. По всем условиям ПриватБанка и перевозчика ей вернули только треть оплаченного билета.

Она отметила, что в приложении в разделе "Условия возврата" указано, что при возвращении билета за 48-24 часа до отправления возвращается 80% стоимости. Однако из 800 грн возвращают только 280 гривен, ведь на самом деле по условиям перевозчика при возвращении менее чем за 72 часа возвращается 50% минус 120 грн комиссии.

Она обратилась в службу поддержки, где ей заявили, что условия в приложении "только приблизительны".

"Мошенничество с продажей билетов. Считала "Приват24" удобным сервисом для покупки билетов, но сегодня при возвращении автобусного билета столкнулась с откровенным мошенничеством. Служба поддержки на вопрос "а как так?" по доброй традиции сыплет стандартными фразами о своем регламенте и утверждает, что условия в приложении только приблизительны, а с реальными условиями возвращение клиент может ознакомиться только на бланке билета после его приобретения, и вообще все вопросы к перевозчику. Публичная оферта? Предоставление клиентам достоверной информации? Нет, не слышали", — написала она.

Клиентка решила проверить, на других ли ресурсах тоже указаны "приблизительные условия", и такого нигде не нашла.

"Из любопытства решила проверить, такой же трэш на другом популярном сайте по продаже автобусных билетов, но нет, там никаких "приблизительных условий" по тому же рейсу, только актуальная информация от перевозчика. А что, так можно было?" — сообщила она.

На каждом возвращенном билете клиентка потеряла около 500 гривен, ведь они стоили 1,6 тыс. гривен. То есть только банк списал 40% от суммы.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

В банке сообщили, что выяснят детали ситуации в личной переписке.

"К сожалению, по данным, указанным в отзыве, нам не удалось идентифицировать вас, как клиента Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, для того чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк по несуществующей задолженности ограничил права клиента, закрыв кредитный лимит. Украинец возмущен, ведь, проверив себя в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ), никакого долга не показал.

Также мы писали, что ПриватБанк обвинили в нарушении прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям и собирается привлечь к ответственности.

ПриватБанк деньги мошенничество Приват24 билеты

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