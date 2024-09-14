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Купівля квитків у "Приват24" — українка скаржиться на втрату 500 грн

14 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк звинуватили у шахрайстві з продажем квитків у Приват24 — що сталось
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнтка державної фінустанови "ПриватБанк" скаржиться на втрату більшої частини грошей під час повернення квитка через сервіс мобільного застосунку "Приват24". Із 800 гривень їй повернули лише 280 гривень.

Відповідна скарга з'явилась на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Повернення квитків через "Приват24"

Як зазначається в одному з повідомлень, жінка розповіла, що давно користується сервісом для купівлі квитків через "Приват24" і вважала його зручним, доки не виникла потреба повернути квиток. За всіма умовами ПриватБанку та перевізника їй повернули лише третю частину оплаченого квитка.

Вона зазначила, що у застосунку в розділі "Умови повернення" вказано, що під час повернення квитка за 48−24 год до відправлення повертається 80% вартості. Проте з 800 грн повертають лише 280 гривень, адже насправді за умовами перевізника при поверненні менш ніж за 72 год повертається 50% мінус 120 грн комісії. 

Вона звернулась до служби підтримки, де їй заявили, що умови в застосунку "лише приблизні".

"Шахрайство з продажем квитків. Вважала "Приват24" зручним сервісом для купівлі квитків, але сьогодні при поверненні автобусного квитка зіткнулася з відвертим шахрайством. Служба підтримки на питання "а як так?" за доброю традицією сипле стандартними фразами про свій регламент і стверджує, що умови в додатку лише приблизні, а з реальними умовами повернення клієнт має змогу ознайомитись тільки на бланку квитка після його придбання, і взагалі всі питання до перевізника. Публічна оферта? Надання клієнтам достовірної інформації? Нє, не чули", — написала вона.

Клієнтка вирішила перевірити, чи на інших ресурсах теж вказані  "приблизні умови" і такого ніде не знайшла.

"З цікавості вирішила перевірити, чи такий самий треш на іншому популярному сайті з продажу автобусних квитків, але ні, там ніяких "приблизних умов" по тому ж рейсу, лише актуальна інформація від перевізника. А що, так можна було?", — повідомила вона.

За кожен повернений квиток клієнтка втратила по близько 500 гривень, адже коштували 1,6 тис. гривень. Тобто лише банк списав 40% суми.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

У банку повідомили, що з'ясують деталі ситуації в особистому листуванні.

"На жаль, за даними, вказаними у відгуку, нам не вдалось ідентифікувати вас, як клієнта Банку. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того, аби уточнити ваш контактний номер телефону та деталі ситуації", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк за неіснуючою заборгованістю обмежив права клієнта, закривши кредитний ліміт. Українець обурений, адже, перевіривши себе в Українському бюро кредитних історій (УБКІ), жодного боргу не виявив.

Також ми писали, що ПриватБанк звинуватили у порушенні її прав як споживача через блокування всіх рахунків. Жінка заявила, що такими діями банк підриває довіру громадян до фінансових установ, і збирається притягнути до відповідальності.

ПриватБанк гроші шахрайство Приват24 квитки

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