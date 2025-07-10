1 тысяча евро — есть ли в обращении в Европейском Союзе такая купюра

Человек считает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нумизматы, коллекционеры и любознательные граждане иногда интересуются, существует ли в мире купюра в 1 тысячу евро. Вообще сама история денежной единицы довольно интересна, ведь евро в 2002 году заменили экю — средневековые французские монеты.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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1 тысяча евро — существует ли такая купюра

По состоянию на 2025 год в обращении существует семь номиналов купюр евро. Все они являются действительными со статусом законного платежного средства, говорится на сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Всего ЕЦБ были выпущены две серии банкнот евро. Первая появилась в обращении в 2002 году с такими номиналами:

5 евро;

10 евро;

20 евро;

50 евро;

100 евро;

200 евро;

500 евро.

Вторую серию купюр евро напечатали в 2013 году. В этой серии уже не было банкноты в 500 евро, поскольку Европейский Союз (ЕС) решил отменить эту купюру. При этом Европейский центральный банк никогда не выпускал банкноты номиналом в 1 тысячу евро. Поэтому такой банкноты вообще не существует.

О чем еще интересно знать

Напомним, что сейчас в мире насчитывается около 600 исчезнувших валют. Так, к этому списку относятся:

югославский динар;

лайбахская лира;

венгерский миллипенго;

купоно-карбованцы;

азербайджанский туман;

чехословацкая крона;

советский рубль;

восточноафриканский флорин;

австрийская крона.

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