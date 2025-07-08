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Головна Фінанси Ці валюти вже зникли — якими грошима більше не можна платити

Ці валюти вже зникли — якими грошима більше не можна платити

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Дата публікації: 8 липня 2025 19:20
Застарілі купюри — які валюти застаріли та зникли з обігу
Грошові купюри. Фото: Pexels.

У світі є багато валют, які колись були офіційними грошима, однак з плином часу вони зникли. Такими валютами є, зокрема, німецька марка або радянський рубль. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, які валюти у світі стали застарілими та зникли.

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Зниклі валюти — скільки таких у світі

Станом на 2025 рік у світі налічується 600 валют, які офіційно вивели з обігу, хоча раніше ними платили за продукти та інші товари, пише видання Bitrawr.

До списку валют, популярність яких відійшла у минуле, належать:

  • югославський динар;
  • лайбахська ліра;
  • угорський мільпенго;
  • купоно-карбованці;
  • азербайджанський туман;
  • чехословацька крона;
  • радянський рубль;
  • східноафриканський флорин;
  • австрійська крона.
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Радянський один рубль зразка 1961 року. Фото: Prom.ua

Щодо німецької марки, про яку ми вже згадували вище, то вона була офіційною валютою у Німеччині з 1948 року.  

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Німецькі марки. Фото: Prom.ua

Марка відіграла важливу роль у відновленні післявоєнної економіки країни. Від неї відмовилися на користь євро у 2002 році. 

Раніше ми розповідали про долари з 1990 років, які досі вважаються платіжними засобами. Вони не є гіршими за нові зразки валюти. Дізнавайтесь також, яку валюту краще брати на відпочинок до Албанії. 

банки валюта гроші рубль оплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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