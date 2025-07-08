Застарілі купюри — які валюти застаріли та зникли з обігу

Грошові купюри. Фото: Pexels.

У світі є багато валют, які колись були офіційними грошима, однак з плином часу вони зникли. Такими валютами є, зокрема, німецька марка або радянський рубль.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які валюти у світі стали застарілими та зникли.

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Станом на 2025 рік у світі налічується 600 валют, які офіційно вивели з обігу, хоча раніше ними платили за продукти та інші товари, пише видання Bitrawr.

До списку валют, популярність яких відійшла у минуле, належать:

югославський динар;

лайбахська ліра;

угорський мільпенго;

купоно-карбованці;

азербайджанський туман;

чехословацька крона;

радянський рубль;

східноафриканський флорин;

австрійська крона.

Радянський один рубль зразка 1961 року. Фото: Prom.ua

Щодо німецької марки, про яку ми вже згадували вище, то вона була офіційною валютою у Німеччині з 1948 року.

Німецькі марки. Фото: Prom.ua

Марка відіграла важливу роль у відновленні післявоєнної економіки країни. Від неї відмовилися на користь євро у 2002 році.

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