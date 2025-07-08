Застарілі купюри — які валюти застаріли та зникли з обігу

Ці валюти вже зникли — якими грошима більше не можна платити
У світі є багато валют, які колись були офіційними грошима, однак з плином часу вони зникли. Такими валютами є, зокрема, німецька марка або радянський рубль.
Редакція Новини.LIVE розповідає, які валюти у світі стали застарілими та зникли.
Зниклі валюти — скільки таких у світі
Станом на 2025 рік у світі налічується 600 валют, які офіційно вивели з обігу, хоча раніше ними платили за продукти та інші товари, пише видання Bitrawr.
До списку валют, популярність яких відійшла у минуле, належать:
- югославський динар;
- лайбахська ліра;
- угорський мільпенго;
- купоно-карбованці;
- азербайджанський туман;
- чехословацька крона;
- радянський рубль;
- східноафриканський флорин;
- австрійська крона.
Щодо німецької марки, про яку ми вже згадували вище, то вона була офіційною валютою у Німеччині з 1948 року.
Марка відіграла важливу роль у відновленні післявоєнної економіки країни. Від неї відмовилися на користь євро у 2002 році.
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