Купить лекарства за "зимнюю тысячу" — что предлагает Укрпошта

Купить лекарства за "зимнюю тысячу" — что предлагает Укрпошта

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 08:45
1 тыс. грн помощи — как украинцам купить лекарства через Укрпошту в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Укрпоште улучшатся условия программы "Зимняя поддержка". Гражданам, в частности, позволят тратить одноразовую денежную помощь на лекарства и продукты непосредственно в отделениях почты.

Информация об этом в пятницу, 12 декабря появилась на сайте Укрпошты.

Читайте также:

"Зимняя поддержка" на лекарства

Заказ можно будет забрать в стационарном или передвижном отделении в любом населенном пункте. Так, на сайте "Укрпошта.Аптека" есть специальный раздел, который называется "Зимняя поддержка 2025". Чтобы пользователям было удобнее выбирать товары, дня них создали рекомендованные наборы сезонных препаратов:

  • "От простуды";
  • "Для спокойного сна";
  • "При отравлении";
  • "Забота о сердце" и так далее.

"Каждый набор является гибким к изменению — можно добавлять или исключать позиции", — рассказали в компании.

Если пользователям не нужны сезонные препараты, они смогут сформировать аптечку для себя, добавив в нее любые препараты, которые есть на сайте.

Как заказать лекарства по почте

Те, кто получает "тысячу Зеленского" через Укрпошту, могут оформить заказ наложенным платежом и оплатить в отделении при получении. Те, кто оформил "Зимнюю поддержку" через Дію — оплачивают заказ сразу на сайте.

"Поскольку при получении невозможно установить, входит ли товар в перечень разрешенных к оплате средствами программы "Зимняя поддержка", кроме заказов с "Укрпошта.Аптека", оплата наложенного платежа картой "Национальный кэшбек" будет недоступна", — отметили в Укрпоште.

Неизменными остаются условия использования карты — помощь по программе "Зимняя поддержка" можно использовать в сети АО "Укрпошта" и оплатить коммунальные или почтовые услуги, оформить подписку на украинские периодические издания или купить другие товары.

О еще стоит знать

Напомним, за зимнюю 1 тысячу гривен с недавних пор можно покупать продукты. Впервые эта опция появилась в сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". Тратить деньги на покупки пока можно только офлайн — онлайн-покупки не поддерживаются.

Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане смогут дольше тратить деньги "Зимней поддержки". Речь идет о тех, кто получал выплату через Укрпошту. Также мы писали о помощи в 6,5 тысячи гривен для одиноких пенсионеров. Известно, кто именно из них сможет получить деньги.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
