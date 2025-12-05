1 тыс. грн на Укрпоште — украинцам объяснили, что можно покупать за деньги "Зимней поддержки"

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Выплату 1 тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка" через отделения Укрпошты уже оформили более 1 миллиона граждан. Однако у некоторых получателей возникают проблемы с оплатой товаров или услуг.

Об этом заявил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

"Зимняя поддержка" на Укрпоште

По словам Игоря Смелянского, в первые недели программы возникали ситуации, когда люди хотели потратить полученную 1 тысячу гривен, но платежи отклонялись. Поэтому стоит помнить, что средства программы "Зимняя поддержка", которые вы хотите потратить с карты "Национальный кэшбек" в отделениях Укрпошты, можно тратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги — отправить и получить посылки, письма;

подписаться на украинские газеты и журналы;

приобрести лекарства и другие товары исключительно украинского производства, входящих в перечень программы.

Как можно потратить 1 тысячу гривен в отделениях Укрпочты. Фото: Укрпочта

Также 1 тысячу гривен можно задонатить на поддержку Вооруженных Сил Украины.

"Отдельная тема — наложенный платеж. Его можно оплатить средствами "Зимней поддержки" только если содержимое посылки — товары украинского производства, которые входят в программу "Национальный кэшбек". Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон — нет", — рассказал Смелянский.

Оформление заявок

Оформить "Зимнюю поддержку" на Укрпоште можно до 24 декабря. А потратить финансовую помощь — до 25 января 2026 года.

О чем еще стоит знать

Напомним, на 1 тысячу гривен этой зимой не смогут претендовать тем, кто выехал и остается за границей или живет на территориях, которые оккупировала Россия. Все остальные граждане, как взрослые, так и дети, смогут получить денежную помощь от государства, подав электронную заявку через приложение "Дія".

Ранее мы рассказывали, что с 1 декабря по 1 тысяче гривен начисляют украинцам, которые подали документы на второй день приема заявок. По состоянию на первый день зимы помощь уже получили 3,5 миллиона граждан. Узнавайте также, можно ли получить "Зимнюю поддержку" наличными.