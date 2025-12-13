1 тис. грн допомоги — як українцям купити ліки через Укрпошту у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Укрпошті покращаться умови програми "Зимова підтримка". Громадянам, зокрема, дозволять витрачати одноразову грошову допомогу на ліки та продукти безпосередньо у відділеннях пошти.

Інформація про це у п'ятницю, 12 грудня з'явилася на сайті Укрпошти.

"Зимова підтримка" на ліки

Замовлення можна буде забрати у стаціонарному чи пересувному відділенні у будь-якому населеному пункті. Так, на сайті "Укрпошта.Аптека" є спеціальний розділ, який має назву "Зимова підтримка 2025". Щоб користувачам було зручніше обирати товари, дня них створили рекомендовані набори сезонних препаратів:

"Від застуди";

"Для спокійного сну";

"При отруєнні";

"Турбота про серце" й так далі.

"Кожен набір є гнучким до зміни — можна додавати або виключати позиції", — розповіли в компанії.

Якщо користувачам не потрібні сезонні препарати, вони зможуть сформувати аптечку для себе, додавши до неї будь-які препарати, які є на сайті.

Як замовити ліки поштою

Ті, хто отримує "тисячу Зеленського" через Укрпошту, можуть оформити замовлення післяплатою та оплатити у відділенні під час отримання. Ті, хто оформили "Зимову підтримку" через Дію — оплачують замовлення одразу на сайті.

"Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми "Зимова підтримка", окрім замовлень з "Укрпошта.Аптека", оплата післяплати карткою "Національний кешбек" буде недоступною", — зауважили в Укрпошті.

Незмінними залишаються умови використання картки —допомогу за програму "Зимова підтримка" можна використати у мережі АТ "Укрпошта" та сплатити за комунальні чи поштові послуги, оформити передплату на українські періодичні видання чи купити інші товари. та товарів тощо.

Про ще варто знати

Нагадаємо, за зимову 1 тисячу гривень віднедавна можна купувати продукти. Вперше ця опція з'явилася у мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Витрачати гроші на покупки наразі можна лише офлайн — онлайн-покупки не підтримуються.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни зможуть довше витрачати гроші "Зимової підтримки". Йдеться про тих, хто отримував виплату через Укрпошту. Також ми писали про допомогу у 6,5 тисячі гривень для одиноких пенсіонерів. Відомо, хто саме з них зможе отримати гроші.