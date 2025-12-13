Відео
Купити ліки за "зимову тисячу" — що пропонує Укрпошта

Купити ліки за "зимову тисячу" — що пропонує Укрпошта

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 08:45
1 тис. грн допомоги — як українцям купити ліки через Укрпошту у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Укрпошті покращаться умови програми "Зимова підтримка". Громадянам, зокрема, дозволять витрачати одноразову грошову допомогу на ліки та продукти безпосередньо у відділеннях пошти. 

Інформація про це у п'ятницю, 12 грудня з'явилася на сайті Укрпошти

Читайте також:

"Зимова підтримка" на ліки

Замовлення можна буде забрати у стаціонарному чи пересувному відділенні у будь-якому населеному пункті. Так, на сайті "Укрпошта.Аптека" є спеціальний розділ, який має назву "Зимова підтримка 2025". Щоб користувачам було зручніше обирати товари, дня них створили рекомендовані набори сезонних препаратів:

  • "Від застуди";
  • "Для спокійного сну";
  • "При отруєнні";
  • "Турбота про серце" й так далі.

"Кожен набір є гнучким до зміни — можна додавати або виключати позиції", — розповіли в компанії. 

Якщо користувачам не потрібні сезонні препарати, вони зможуть сформувати аптечку для себе, додавши до неї будь-які препарати, які є на сайті. 

Як замовити ліки поштою 

Ті, хто отримує "тисячу Зеленського" через Укрпошту, можуть оформити замовлення післяплатою та оплатити у відділенні під час отримання.  Ті, хто оформили "Зимову підтримку" через Дію — оплачують замовлення одразу на сайті.

"Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми "Зимова підтримка", окрім замовлень з "Укрпошта.Аптека", оплата післяплати карткою "Національний кешбек" буде недоступною", — зауважили в Укрпошті.

Незмінними залишаються умови використання картки  —допомогу за програму "Зимова підтримка" можна використати у мережі АТ "Укрпошта" та сплатити за комунальні чи поштові послуги, оформити передплату на українські періодичні видання чи купити інші  товари.  та товарів тощо.

Про ще варто знати 

Нагадаємо, за зимову 1 тисячу гривень віднедавна можна купувати продукти. Вперше ця опція з'явилася у мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Витрачати гроші на покупки наразі можна лише офлайн — онлайн-покупки не підтримуються.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни зможуть довше витрачати гроші "Зимової підтримки". Йдеться про тих, хто отримував виплату через Укрпошту. Також ми писали про допомогу у 6,5 тисячі гривень для одиноких пенсіонерів. Відомо, хто саме з них зможе отримати гроші. 

Укрпошта виплати гроші грошова допомога тисяча Зеленського
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
