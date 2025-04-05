Ситуация на рынке зерна — за сколько сейчас можно купить тонну кукурузы

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На украинском агрорынке продолжает дешеветь кукуруза, поскольку внутреннее предложение от трейдеров является высоким. При этом цены на новый урожай кукурузы существенных изменений не претерпели.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

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Цены на "золотое зерно" в Украине меняются под влиянием многих факторов, как внешних, так и внутренних. При этом сама кукуруза тоже имеет влияние на ценообразование на рынке зерновых Украины и мира в целом.

Так, в течение последней недели цены на кукурузу в Украине были нестабильными. Например, еще 28 марта показатели находились на пике — 9 828 грн за тонну, однако в последующие дни подорожания не происходило.

Уже 29 числа средняя стоимость кукурузы снизилась до 9 806 за тонну. Динамика по снижению сохранилась и в дальнейшем, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на кукурузу

По состоянию на 5 апреля тонна кукурузы на украинском агрорынке торгуется с показателем в 9 653 грн за тонну.

Что еще стоит знать

Польша планирует расширить возможности для экспорта зерна и для этого якобы хочет купить или арендовать портовую инфраструктуру в Одесской области. Так, заместитель главы Минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак уже озвучил идею о переговорах с Киевом, чтобы рассмотреть возможность долгосрочной аренды одесского порта для экспорта зерна. Чиновник считает, что это поможет Польше получить доступ к Черному морю и снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственной продукции в африканские страны.

Ранее мы рассказывали, как новая таможенная политика США повлияла на мировые цены на зерно. Еще мы писали, почему Европейский союз хочет отменить беспошлинную торговлю с Украиной.