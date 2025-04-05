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Кукуруза еще в тренде — сколько сейчас стоит тонна агрокультуры

5 апреля 2025 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Ситуация на рынке зерна — за сколько сейчас можно купить тонну кукурузы
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На украинском агрорынке продолжает дешеветь кукуруза, поскольку внутреннее предложение от трейдеров является высоким. При этом цены на новый урожай кукурузы существенных изменений не претерпели.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

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Сколько сейчас стоит тонна кукурузы

Цены на "золотое зерно" в Украине меняются под влиянием многих факторов, как внешних, так и внутренних. При этом сама кукуруза тоже имеет влияние на ценообразование на рынке зерновых Украины и мира в целом.

Так, в течение последней недели цены на кукурузу в Украине были нестабильными. Например, еще 28 марта показатели находились на пике — 9 828 грн за тонну, однако в последующие дни подорожания не происходило.

Уже 29 числа средняя стоимость кукурузы снизилась до 9 806 за тонну. Динамика по снижению сохранилась и в дальнейшем, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

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Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на кукурузу

По состоянию на 5 апреля тонна кукурузы на украинском агрорынке торгуется с показателем в 9 653 грн за тонну.

Что еще стоит знать

Польша планирует расширить возможности для экспорта зерна и для этого якобы хочет купить или арендовать портовую инфраструктуру в Одесской области. Так, заместитель главы Минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак уже озвучил идею о переговорах с Киевом, чтобы рассмотреть возможность долгосрочной аренды одесского порта для экспорта зерна. Чиновник считает, что это поможет Польше получить доступ к Черному морю и снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственной продукции в африканские страны.

Ранее мы рассказывали, как новая таможенная политика США повлияла на мировые цены на зерно. Еще мы писали, почему Европейский союз хочет отменить беспошлинную торговлю с Украиной.

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