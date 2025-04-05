Ситуація на ринку зерна — за скільки зараз можна купити тонну кукурудзи

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На українському агроринку продовжує дешевшати кукурудза, оскільки внутрішня пропозиція від трейдерів є високою. При цьому ціни на новий врожай кукурудзи суттєвих змін не зазнали.

Про це йдеться у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Ціни на "золоте зерно" в Україні змінюються під впливом багатьох факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. При цьому сама кукурудза теж має вплив на ціноутворення на ринку зернових України та світу в цілому.

Так, впродовж останнього тижня ціни на кукурудзу в Україні були нестабільними. Наприклад, ще 28 березня показники перебували на піку — 9 828 грн за тонну, однак в наступні дні здорожчання не відбувалося.

Так, вже 29 числа середня вартість кукурудзи знизилася до 9 806 за тонну. Динаміка щодо зниження збереглася й надалі, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: ціни на кукурудзу

Станом на 5 квітня тонна кукурудзи на українському агроринку торгується з показником у 9 653 грн за тонну.

Що ще варто знати

Польща планує розширити можливості для експорту зерна і для цього нібито хоче купити або орендувати портову інфраструктуру в Одеській області. Так, заступник голови Мінсільгоспу Польщі Михайло Колодзейчак вже озвучив ідею про переговори з Києвом, щоби розглянути можливість довгострокової оренди одеського порту для експорту зерна. Чиновник вважає, що це допоможе Польщі отримати доступ до Чорного моря і знизити вартість транспортування сільськогосподарської продукції до африканських країн.

Раніше ми розповідали, як нова митна політика США вплинула на світові ціни на зерно. Ще ми писали, чому Європейський союз хоче скасувати безмитну торгівлю з Україною.