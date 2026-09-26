Депозит после смерти владельца: кому могут достаться деньги

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Владельцы банковских вкладов в Украине получили важное разъяснение относительно распоряжения своими сбережениями. Верховный Суд признал право на депозит имущественным правом, которое можно передать другому лицу. Это означает, что при определенных условиях владелец вклада может еще при жизни передать другому лицу право требовать от банка возврата денег и причитающихся выплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховный Суд.

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Что именно можно передать другому лицу

Верховный Суд пояснил, что после размещения средств на депозите вкладчик обладает не правом собственности на конкретные купюры, а имущественным правом требования к банку.

То есть человек имеет право требовать от финансового учреждения возврата суммы вклада, выплаты предусмотренных договором процентов и других причитающихся выплат.

Именно это право требования теперь судебная практика рассматривает как отдельный объект гражданского оборота. Соответственно, оно может быть предметом договора дарения.

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Таким образом, речь идет не о том, что человек физически передает другому лицу деньги, которые уже находятся в банке. Он передает право требовать эти средства от банка.

Как это работает на практике

Ситуацию рассматривал Верховный Суд по делу № 359/523/23. У мужчины был депозит на 300 тыс. грн, и 24 августа 2022 года он заключил с дочерью нотариально заверенный договор дарения, по которому передал ей средства с процентами и начислениями, находившиеся на депозитном счете.

Через пять дней мужчина скончался. После этого дочь обратилась в банк, чтобы переоформить депозит на свое имя или получить деньги.

Банк отказал, посчитав, что средства фактически не были переданы дочери при жизни вкладчика, а потому депозит должен войти в состав наследства.

Первые суды также не удовлетворили ее требования. Однако Верховный Суд не согласился с таким подходом и пояснил, что предметом дарения могло быть именно имущественное право требования к банку.

Что это означает для денег на депозите

Для владельца депозита это означает возможность заранее определить человека, который получит право требовать средства от банка.

Например, если на депозите хранится 300 тыс. грн, владелец может при жизни оформить дарение соответствующего права другому лицу. В таком случае речь идет именно о праве требования на вклад, а не о передаче наличных.

В то же время решение Верховного Суда не означает, что любой договор дарения автоматически дает другому лицу право забрать депозит. Суд должен учитывать содержание конкретного договора, обстоятельства его заключения и то, какое именно имущественное право было передано.

Чем это отличается от наследования

Если владелец депозита ничего не передает при жизни, после его смерти средства могут войти в состав наследства. Тогда наследнику необходимо оформлять наследственные права в установленном порядке.

Дарение права на вклад — другой механизм. В этом случае владелец при жизни заключает соответствующий договор и передает другому лицу именно право требовать от банка деньги по депозиту.

Новое заключение Верховного Суда важно именно потому, что ранее судебная практика могла исходить из необходимости фактической передачи средств одаряемому лицу. Теперь Объединённая палата Кассационного гражданского суда признала право требования по банковскому вкладу самостоятельным имущественным правом, которое может быть подарено.

Что нужно учесть владельцу депозита

Если человек хочет передать другому лицу право на свой вклад, важно четко определить предмет договора. Верховный Суд подчеркнул разницу между дарением самих денег и дарением права требования к банку.

В деле, которое рассматривал суд, договор был нотариально заверен. В то же время конкретный порядок оформления зависит от обстоятельств и содержания сделки, поэтому перед заключением договора следует обратиться к нотариусу.

Важно также понимать, что дело № 359/523/23 после решения Верховного Суда было направлено на новое рассмотрение. То есть суд сформулировал правовое заключение относительно возможности дарения права на вклад, но окончательные обстоятельства конкретного дела еще должны быть установлены судом первой инстанции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что деньги на депозите могут повлиять на право семьи на получение жилищной субсидии. В 2026 году при назначении помощи учитывается общая сумма средств на депозитных счетах, и если она превышает 100 000 грн, это может стать основанием для отказа в выплате. Поэтому владельцам сбережений важно знать, как именно банковские вклады влияют на финансовые права семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам советуют не хранить все сбережения наличными дома. Одним из вариантов сохранения денег называют ОВГЗ, доход от которых не облагается НДФЛ и военным сбором. В то же время перед выбором способа хранения средств стоит учитывать его доходность и влияние инфляции.