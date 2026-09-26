Депозит після смерті власника: кому можуть дістатися гроші

Банківська картка та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Власники банківських вкладів в Україні отримали важливе роз'яснення щодо розпорядження своїми заощадженнями. Верховний Суд визнав право на депозит майновим правом, яке можна подарувати іншій людині. Це означає, що за певних умов власник вкладу може ще за життя передати іншій особі право вимагати від банку повернення грошей та належних виплат.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Верховний Суд.

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Що саме можна передати іншій людині

Верховний Суд пояснив, що після розміщення коштів на депозиті вкладник має не право власності на конкретні купюри, а майнове право вимоги до банку.

Тобто людина має право вимагати від фінансової установи повернення суми вкладу, виплати передбачених договором відсотків та інших належних виплат.

Саме це право вимоги тепер судова практика розглядає як окремий об'єкт цивільного обороту. Відповідно, воно може бути предметом договору дарування.

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Таким чином, йдеться не про те, що людина фізично передає іншій особі гроші, які вже лежать у банку. Вона передає право вимагати ці кошти від банку.

Як це працює на практиці

Ситуацію розглядав Верховний Суд у справі №359/523/23. Чоловік мав депозит на 300 тис. грн і 24 серпня 2022 року уклав із донькою нотаріально посвідчений договір дарування, за яким передав їй кошти з відсотками та нарахуваннями, що перебували на депозитному рахунку.

Через п'ять днів чоловік помер. Після цього донька звернулася до банку, щоб переоформити депозит на своє ім'я або отримати гроші.

Банк відмовив, вважаючи, що кошти фактично не були передані доньці за життя вкладника, а тому депозит має увійти до складу спадщини.

Перші суди також не задовольнили її вимоги. Проте Верховний Суд не погодився з таким підходом і пояснив, що предметом дарування могло бути саме майнове право вимоги до банку.

Що це означає для грошей на депозиті

Для власника депозиту це означає можливість заздалегідь визначити людину, яка отримає право вимагати кошти від банку.

Наприклад, якщо на депозиті зберігається 300 тис. грн, власник може за життя оформити дарування відповідного права іншій людині. У такому випадку йдеться саме про право вимоги на вклад, а не про передачу готівки.

Водночас рішення Верховного Суду не означає, що будь-який договір дарування автоматично дає іншій людині право забрати депозит. Суд має враховувати зміст конкретного договору, обставини його укладення та те, яке саме майнове право було передано.

Чим це відрізняється від спадкування

Якщо власник депозиту нічого не передає за життя, після його смерті кошти можуть увійти до складу спадщини. Тоді спадкоємцю потрібно оформлювати спадкові права у встановленому порядку.

Дарування права на вклад — інший механізм. У цьому випадку власник за життя укладає відповідний договір і передає іншій особі саме право вимагати від банку гроші за депозитом.

Новий висновок Верховного Суду важливий саме тому, що раніше судова практика могла виходити з необхідності фактичної передачі коштів обдарованій особі. Тепер Об'єднана палата Касаційного цивільного суду визнала право вимоги за банківським вкладом самостійним майновим правом, яке може бути подароване.

Що потрібно врахувати власнику депозиту

Якщо людина хоче передати іншій особі право на свій вклад, важливо чітко визначити предмет договору. Верховний Суд наголосив на різниці між даруванням самих грошей та даруванням права вимоги до банку.

У справі, яку розглядав суд, договір був нотаріально посвідчений. Водночас конкретний порядок оформлення залежить від обставин та змісту правочину, тому перед укладенням договору варто звернутися до нотаріуса.

Важливо також розуміти, що справа №359/523/23 після рішення Верховного Суду була направлена на новий розгляд. Тобто суд сформулював правовий висновок щодо можливості дарування права на вклад, але остаточні обставини конкретної справи ще мають бути встановлені судом першої інстанції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що гроші на депозиті можуть вплинути на право родини отримувати житлову субсидію. У 2026 році при призначенні допомоги враховують загальну суму коштів на депозитних рахунках, і якщо вона перевищує 100 000 грн, це може стати підставою для відмови у виплаті. Тому власникам заощаджень важливо знати, як саме банківські вклади впливають на фінансові права родини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українцям радять не тримати всі заощадження готівкою вдома. Одним із варіантів збереження грошей називають ОВДП, дохід від яких не оподатковується ПДФО та військовим збором. Водночас перед вибором способу зберігання коштів варто враховувати його дохідність та вплив інфляції.