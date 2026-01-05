Налоги для работодателей — сколько платить за наемного работника в 2026 году

Деньги в кошельке. Фото: Новости.LIVE

Работодателям в 2026 году придется закладывать в расходы чуть больше денег на каждого наемного работника. Минимальная зарплата выросла — а вместе с ней подтянулись и налоги.

Сколько именно стоит "минималка" для бизнеса и какие суммы идут в бюджет, напомнили в Главном управлении ГНСУ в Харьковской области.

Как высчитывают налоги

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн. Именно от этой суммы считаются обязательные платежи, если работнику выплачивают минимум.

То есть все цифры ниже — это базовый сценарий без премий, надбавок или "конвертов".

Что платит работодатель

Важно знать, что только единый социальный взнос работодатель платит из своих средств. Он в 2026 году составляет 22% от минимальной зарплаты, 1 902,34 грн за одного работника в месяц.

Эта сумма не удерживается из зарплаты, а уплачивается дополнительно.

Какие налоги удерживают из зарплаты

Остальные платежи формально уплачиваются "за работника", но фактически вычитаются из его начисленной зарплаты. Речь идет о:

налоге на доходы физических лиц (18%) — 1 556,46 грн

военном сборе (5%) - 432,35 грн

После этих удержаний работник с минимальной зарплатой получит на руки значительно меньше, чем 8 647 грн.

