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Главная Финансы Пенсию урежут без предупреждения: из-за чего украинцев лишают надбавок

Пенсию урежут без предупреждения: из-за чего украинцев лишают надбавок

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 08:02
Часть пенсии могут изъять: о какой обязанности напомнили украинцам
Пожилые люди, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.


Далеко не все пенсионные надбавки назначаются пожизненно. Некоторые из них можно лишиться, как только изменятся жизненные обстоятельства. В большинстве случаев пенсионеры узнают о сокращении выплат уже после того, как это произошло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Чаще всего пенсионеры теряют надбавку, которую государство выделяет на уход за нетрудоспособными родственниками. Эти средства могут отобрать по нескольким причинам:

  • Переезд или смена фактического места жительства.
  • Назначение другого вида государственной социальной помощи.
  • Отсутствие свежего медицинского подтверждения о необходимости постороннего ухода.

Аналогично прекращаются выплаты на содержание несовершеннолетних детей. Право на них теряется автоматически, как только ребенок достигнет совершеннолетия. Если же доплату давали на время обучения в вузе, выплату остановят сразу после выпуска или отчисления.

Особое внимание юристы обращают на выплаты, связанные с инвалидностью. Отменить такие надбавки ПФУ имеет право, если человек вовремя не прошел повторный осмотр в медико-социальной экспертной комиссии. Также сумму пересчитывают в случае официального изменения группы инвалидности.

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Некоторые виды доплат привязаны к географии. Например, надбавки для жителей территорий с особым статусом (в частности, горных населенных пунктов) пересматривают или полностью прекращают после переезда человека или изменения статуса населенного пункта.

Перерасчет может коснуться и надбавок за сверхнормативный страховой стаж. Обычно суммы меняются после тщательной проверки документов, уточнения данных о трудовой деятельности или выявления ошибок в пенсионном деле.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может получить дополнительную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Речь идет, в частности, о многодетных родителях, которые воспитали пятерых и более детей до шести лет. Им могут доплачивать примерно 900–1000 гривен в месяц.

Также Новини.LIVE рассказывали, что систему оформления пенсий и соцвыплат хотят изменить. Украинцы теряют деньги из-за ошибок в реестрах, поэтому предлагается создание единой электронной системы обмена данными и автоматическое информирование о проблемах с выплатами.

пенсии Пенсионный Фонд социальная защита доплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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