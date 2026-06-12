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Головна Фінанси Пенсію уріжуть без попередження: через що українців позбавляють доплат

Пенсію уріжуть без попередження: через що українців позбавляють доплат

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 08:02
Частину пенсії можуть забрати: про який обов’язок нагадали українцям
Люди похилого віку, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.


Далеко не всі пенсійні надбавки призначають довічно. Деякі з них можна втратити, щойно змінюються життєві обставини. Здебільшого пенсіонери дізнаються про скорочення виплат постфактум.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Найчастіше пенсіонери втрачають надбавку, яку держава виділяє на догляд за непрацездатними родичами. Ці кошти можуть відібрати з кількох причин:

  • Переїзд або зміна фактичного місця проживання.
  • Призначення іншого виду державної соціальної допомоги.
  • Відсутність свіжого медичного підтвердження про потребу в сторонньому догляді.

Аналогічно припиняються виплати на утримання неповнолітніх дітей. Право на них втрачається автоматично, щойно дитина досягла повноліття. Якщо ж доплату давали на час навчання у виші, виплату зупинять одразу після випуску чи відрахування.

Окрему увагу юристи звертають на виплати, пов'язані з інвалідністю. Скасувати такі надбавки ПФУ має право, якщо людина вчасно не пройшла повторний огляд у медико-соціальній експертній комісії. Також суму перераховують у разі офіційної зміни групи інвалідності.

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Деякі види доплат прив'язані до географії. Наприклад, надбавки для мешканців територій із особливим статусом (зокрема, гірських населених пунктів) переглядають або повністю припиняють після переїзду людини чи зміни статусу населеного пункту.

Перерахунок може торкнутися і надбавок за понаднормовий страховий стаж. Зазвичай суми змінюються після ретельної перевірки документів, уточнення даних про трудову діяльність або виявлення помилок у пенсійній справі. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати додаткову надбавку до пенсії за особливі заслуги перед державою. Йдеться, зокрема, про багатодітних батьків, які виховали п’ятьох і більше дітей до шести років. Їм можуть доплачувати приблизно 900–1000 гривень на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що систему оформлення пенсій і соцвиплат хочуть змінити. Українці  втрачають гроші через помилки в реєстрах, тож пропонується створення єдиної електронної системи обміну даними та автоматичне інформування про проблеми з виплатами.

пенсії Пенсійний Фонд соціальний захист доплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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