Трамп угрожает Индии повышением пошлин из-за закупки российской нефти

Танкер в океане. Фото Freepik

Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов быстро повысить пошлины на индийские товары. Это произойдет, если Нью-Дели не сократит закупки нефти из России, несмотря на действующие санкции.

В своем заявлении Трамп выразил недовольство нефтяным сотрудничеством Индии с РФ, сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Терпение Вашингтона не безгранично

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с продолжающейся российско-индийской нефтяной торговлей, несмотря на санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

По его словам, терпение Вашингтона не безгранично, и США "могут очень быстро поднять для них тарифы", если ситуация не изменится.

Пошлины могут стать еще большими

Напомним, еще в прошлом году США ввели 50% пошлины на индийские товары. Половину из них Белый дом прямо связал с резким ростом закупок российской нефти после начала войны против Украины.

В пиковые периоды Индия импортировала до 2 млн баррелей российской нефти в сутки, а это более чем в 60 раз больше, чем до российского вторжения.

После санкций против ключевых российских нефтяных компаний поставки сократились. В декабре они упали до 1,2 млн баррелей в сутки, минимумов за три года.

Впрочем, Индия все равно остается крупнейшим покупателем морских партий российской нефти Urals, которая до войны преимущественно шла в Европу через балтийские порты.

Напомним, что крупнейший НПЗ Индии возобновил импорт нефти из России, которую поставляют с большими скидками.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп резко высказался в отношении Мексики и Кубы и намекнул на возможные военные действия против этих стран.