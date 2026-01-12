Видео
Проект на полмиллиарда — США готовят биткоин-державу в Гренландии

Проект на полмиллиарда — США готовят биткоин-державу в Гренландии

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 18:26
Стартап из США планирует создать в Гренландии криптовалютное государство
Монета с символом биткоина на ладони. Фото: Новини.LIVE

Американский стартап Praxis готовится к одному из самых нестандартных инвестиционных проектов. Компания хочет построить в Гренландии фактически новое государство — с собственной экономикой, криптовалютами и минимальным вмешательством классических институтов власти.

На амбициозный проект уже привлечено более пятисот миллионов долларов инвестиций, пишет Hashtelegraph.

Читайте также:

Кто стоит за проектом

Основатель стартапа Praxis Драйден Браун публично заявил, что его команда хочет превратить Гренландию в платформу для первого "сетевого государственного образования".

Речь идет об автономном цифровом сообществе, где экономика и управление будут строиться вокруг блокчейна и криптовалют.

Проект поддерживает фонд Pronomos Capital, за которым стоит соучредитель PayPal Питер Тиль. Именно через этот фонд Praxis получил первые крупные инвестиции еще в 2023 году, а затем — полноценное финансирование для масштабного запуска.

Деньги и масштаб идеи

Осенью 2024 года Praxis объявил о привлечении 525 миллионов долларов. Основным инвестором стала компания GEM Digital, которая вложила около 500 миллионов.

Эти средства должны пойти на создание физического города, развитие инфраструктуры, энергетики, добычу полезных ископаемых и запуск цифровых институтов управления.

Почему именно Гренландия

Ежегодно Дания перечисляет Гренландии около 500 миллионов долларов субсидий. Браун считает, что вместо этих выплат острову хватит доходов от нового города, туристов и добычи полезных ископаемых.

Интерес стартапа совпал с заявлениями Дональда Трампа о Гренландии. В конце 2024 года он заявил, что рассматривает вариант взять остров под контроль. В январе 2025-го в Белом доме прямо не исключили силовой сценарий.

На этом фоне проект Praxis выглядит не только бизнес-экспериментом, но и частью большой геополитической игры.

Ранее мы писали, что похожую идею продвигает известный биткоин-миллионер, который собирается построить "государство в государстве" на одном из карибских островов.

Также узнайте о рекордах и обвалах криптовалют в 2025 году.

биткоин криптовалюта Гренландия стартап финансирование
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
