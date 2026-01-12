Стартап из США планирует создать в Гренландии криптовалютное государство

Проект на полмиллиарда — США готовят биткоин-державу в Гренландии
Американский стартап Praxis готовится к одному из самых нестандартных инвестиционных проектов. Компания хочет построить в Гренландии фактически новое государство — с собственной экономикой, криптовалютами и минимальным вмешательством классических институтов власти.
На амбициозный проект уже привлечено более пятисот миллионов долларов инвестиций, пишет Hashtelegraph.
Кто стоит за проектом
Основатель стартапа Praxis Драйден Браун публично заявил, что его команда хочет превратить Гренландию в платформу для первого "сетевого государственного образования".
Речь идет об автономном цифровом сообществе, где экономика и управление будут строиться вокруг блокчейна и криптовалют.
Проект поддерживает фонд Pronomos Capital, за которым стоит соучредитель PayPal Питер Тиль. Именно через этот фонд Praxis получил первые крупные инвестиции еще в 2023 году, а затем — полноценное финансирование для масштабного запуска.
Деньги и масштаб идеи
Осенью 2024 года Praxis объявил о привлечении 525 миллионов долларов. Основным инвестором стала компания GEM Digital, которая вложила около 500 миллионов.
Эти средства должны пойти на создание физического города, развитие инфраструктуры, энергетики, добычу полезных ископаемых и запуск цифровых институтов управления.
Почему именно Гренландия
Ежегодно Дания перечисляет Гренландии около 500 миллионов долларов субсидий. Браун считает, что вместо этих выплат острову хватит доходов от нового города, туристов и добычи полезных ископаемых.
Интерес стартапа совпал с заявлениями Дональда Трампа о Гренландии. В конце 2024 года он заявил, что рассматривает вариант взять остров под контроль. В январе 2025-го в Белом доме прямо не исключили силовой сценарий.
На этом фоне проект Praxis выглядит не только бизнес-экспериментом, но и частью большой геополитической игры.
