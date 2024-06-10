Спрос на биткоины растет — аналитики CryptoQuant назвали причину

Мужчина держит в руках золотую монету биткоин. Фото: Shutterstock.com

Аналитики платформы CryptoQuant обнаружили, что крупные инвесторы и постоянные владельцы биткоинов начали активно покупать эту криптовалюту. Это хороший знак для криптоиндустрии, поскольку по законам спроса и предложению увеличение покупок может поднять цену.

Об этом CryptoQuant сообщает в среду, 5 июня.

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По данным CryptoQuant, рост спроса на биткоины необходим для стабильного повышения цен. Аналитики также заметили, что давление на продажу уменьшилось, поскольку трейдеры уже зафиксировали свои доходы. В настоящее время нереализованная прибыль составляет около 3% по сравнению с 69% в начале марта.

Спрос на биткоины вырос, в частности, на спотовом рынке биткоин-биржевых фондов в США, где за последние 19 дней поступило сотни миллионов долларов. Общие авуары этих фондов выросли с 819 000 биткоинов в начале мая до более чем 859 000.

Крупные инвесторы, известные как "киты", прибавили к рынку более 1 миллиарда долларов, что является наибольшим ростом с середины апреля. Их активность похожа на наблюдавшуюся в 2020 году перед большим скачком цены биткоина.

К тому же количество постоянных владельцев биткоинов за последние 30 дней возросло более чем на 70 000, что является наибольшим приростом с конца апреля. Это также положительный сигнал, поскольку увеличение числа постоянных владельцев обычно коррелирует с повышением цен.

Ранее трейдер Питер Брандт спрогнозировал, что к концу августа следующего года стоимость биткоина может достичь 130 000-150 000 долларов.

В то же время известный инвестор, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки считает, что уже в конце августа 2024 года стоимость биткоина может достичь 350 000 долларов.