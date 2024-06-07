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До подорожчання біткоїна до 350 тисяч доларів лишається менше трьох місяців — думка інвестора

7 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Інвестор Роберт Кійосакі припустив, що наприкінці серпня біткоїн коштуватиме 350 тисяч доларів
Роберт Кійосакі. Фото ілюстративне: getblock.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вже наприкінці серпня вартість першої криптовалюти може сягнути 350 тисяч доларів. Щоправда, це не гарантований факт, а лише припущення.

Про це в четвер, 6 червня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) відомий інвестор, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі.

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Думка Кійосакі щодо подальшої вартості біткоїна

За словами підприємця, зростання ціни біткоїна до 350 тисяч доларів в найближчі місяці — поки що лише мрія, однак він впевнений, що цьогоріч криптовалюта все ж таки сягне такої відмітки.

"До 25 серпня 2024 року біткоїн коштуватиме 350 тисяч доларів. Це передбачення, припущення, думка, наживка для дурнів, але це не брехня, тому що будь-які передбачення про майбутнє не є брехнею. Я хочу, щоб біткоїн вартістю 350 тисяч доларів виявився правдою. Я впевнений, що колись у 2024 році біткоїн досягне цієї позначки, але це лише мета, мрія та бажання", — написав Кійосакі.

Він зазначив, що вірить не лише в потенційне подорожчання біткоїна, а й в інші криптовалюти, тому став купувати ETH та SOL. На думку інвестора, потрібно купувати більше золота, срібла, BTC, ETH та SOL, бо це допоможе захиститися від економічної невизначеності.

Також Кійосакі розкритикував президента США Джо Байдена, голову Комісії з цінних паперів та бірж США  Гері Генслера, міністра фінансів США Джанет Йеллен та голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Експерт сумнівається, що вони здатні грамотно керувати економікою, та вважає, що їхня "некомпетентність" призведе до девальвації державної валюти, зробивши цифрові активи більш безпечною "гаванню".

Нагадаємо, криптоаналітик Віллі Ву вважає, що біткоїн прямує до нового історичного максимуму. Протягом місяці перша криптовалюта подорожчала більш ніж на 12%, однак експерт впевнений, що це не є межею.

Також ми повідомляли, що, за прогнозом співзасновника Twitter  Джека Дорсі, у 2030 році біткоїн коштуватиме більше мільйона доларів.  

криптовалюта
інвестиції
економіка
фінанси
курс валют
біткоін

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