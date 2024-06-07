Інвестор Роберт Кійосакі припустив, що наприкінці серпня біткоїн коштуватиме 350 тисяч доларів

Роберт Кійосакі. Фото ілюстративне: getblock.net

Вже наприкінці серпня вартість першої криптовалюти може сягнути 350 тисяч доларів. Щоправда, це не гарантований факт, а лише припущення.

Про це в четвер, 6 червня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) відомий інвестор, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі.

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BITCOIN will be $350,000 by August 25, 2024 is not a lie. It’s a prediction. It’s speculation, it’s an opinion, but it’s not a lie. It’s suckers bait, but it’s not a lie becuase any prediction about the future is not a lie. I want $350,000 BITCOIN to be a fact, and I want it to… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 5, 2024

Думка Кійосакі щодо подальшої вартості біткоїна

За словами підприємця, зростання ціни біткоїна до 350 тисяч доларів в найближчі місяці — поки що лише мрія, однак він впевнений, що цьогоріч криптовалюта все ж таки сягне такої відмітки.

"До 25 серпня 2024 року біткоїн коштуватиме 350 тисяч доларів. Це передбачення, припущення, думка, наживка для дурнів, але це не брехня, тому що будь-які передбачення про майбутнє не є брехнею. Я хочу, щоб біткоїн вартістю 350 тисяч доларів виявився правдою. Я впевнений, що колись у 2024 році біткоїн досягне цієї позначки, але це лише мета, мрія та бажання", — написав Кійосакі.

Він зазначив, що вірить не лише в потенційне подорожчання біткоїна, а й в інші криптовалюти, тому став купувати ETH та SOL. На думку інвестора, потрібно купувати більше золота, срібла, BTC, ETH та SOL, бо це допоможе захиститися від економічної невизначеності.

Також Кійосакі розкритикував президента США Джо Байдена, голову Комісії з цінних паперів та бірж США Гері Генслера, міністра фінансів США Джанет Йеллен та голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Експерт сумнівається, що вони здатні грамотно керувати економікою, та вважає, що їхня "некомпетентність" призведе до девальвації державної валюти, зробивши цифрові активи більш безпечною "гаванню".

Нагадаємо, криптоаналітик Віллі Ву вважає, що біткоїн прямує до нового історичного максимуму. Протягом місяці перша криптовалюта подорожчала більш ніж на 12%, однак експерт впевнений, що це не є межею.

Також ми повідомляли, що, за прогнозом співзасновника Twitter Джека Дорсі, у 2030 році біткоїн коштуватиме більше мільйона доларів.