Попит на біткоїни зростає — аналітики CryptoQuant назвали причину

Чоловік тримає в руках золоту монету біткоїн. Фото: Shutterstock.com

Аналітики платформи CryptoQuant виявили, що великі інвестори та постійні власники біткоїнів почали активно купувати цю криптовалюту. Це хороший знак для криптоіндустрії, оскільки за законами попиту та пропозиції збільшення покупок може підняти ціну.

Про це CryptoQuant повідомляє в середу, 5 червня.

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Чому попит на біткоїн зростає

За даними CryptoQuant, зростання попиту на біткоїни є необхідним для стабільного підвищення цін. Аналітики також помітили, що тиск на продаж зменшився, оскільки трейдери вже зафіксували свої прибутки. Наразі нереалізований прибуток становить близько 3%, порівняно з 69% на початку березня.

Попит на біткоїни зріс, зокрема, на спотовому ринку біткоїн-біржових фондів у США, де за останні 19 днів надійшло сотні мільйонів доларів. Загальні авуари цих фондів зросли з 819 000 біткоїнів на початку травня до понад 859 000.

Великі інвестори, відомі як "кити", додали до ринку понад 1 мільярд доларів, що є найбільшим зростанням з середини квітня. Їхня активність схожа на ту, що спостерігалась у 2020 році перед великим стрибком ціни біткоїна.

До того ж кількість постійних власників біткоїнів за останні 30 днів зросла на понад 70 000, що є найбільшим приростом з кінця квітня. Це також позитивний сигнал, оскільки збільшення числа постійних власників зазвичай корелює з підвищенням цін.

Раніше трейдер Пітер Брандт спрогнозував, що до кінця серпня наступного року вартість біткоїна може сягнути 130 000-150 000 доларів.

Натомість відомий інвестор, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі вважає, що вже наприкінці серпня 2024 року вартість біткоїна може сягнути 350 000 доларів.