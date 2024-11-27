ПриватБанк списал проценты по кредиту – что может пойти не так

Отделение ПриватБанка. Фото: Google Maps

Клиентка ПриватБанка столкнулась с неприятной ситуацией относительно списанных процентов за пользование кредитными средствами. Финансовое учреждение якобы лишний раз насчитало проценты, а ответа за запрос с пояснениями не дало.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

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Пользовательница, зарегистрированная под ником 1735marina, рассказала свою историю. Она тратила на личные нужды кредитные деньги ПриватБанка в пределах установленного лимита. За это приходится платить проценты, если погасить долг не вышло до окончания льготного периода.

По словам клиентки, ПриватБанк лишний раз насчитал и списал процент за использование кредитных средств. Когда женщина обратилась с письменным обращением с требованием объяснить причину, ей ответили с игнорированием самого важного вопроса.

"Попросила провести проверку и разъяснить причину излишне начисленных процентов. На что получила ответ, где проигнорировали этот вопрос. Куда еще нужно обратиться, если Банк мало того, что списал лишние деньги, так еще и некомпетентно ответил на обращение", — пожаловалась украинка.

Представители финансового учреждения отметили на портале Минфин, что по этому вопросу ранее уже инициировали проверку и предоставили официальный ответ об отмене начисленных процентов. То есть жалоба клиентки не отвечает действительности, поскольку консультацию провели компетентно. Плюс проценты списывают только в случае непогашения отрицательного баланса по карте в течение льготного периода.

Жалоба от клиентки ПриватБанка. Фото: скриншот

Что нужно знать о кредитном лимите в ПриватБанке

Большинство клиентов ПриватБанка пользуются кредитной картой "Универсальная", которая позволяет тратить дополнительные деньги финучреждения в рамках доступного лимита. Она бесплатная, то есть деньги за годовое или ежемесячное обслуживание не снимают.

Украинцам устанавливают максимальный кредитный предел в размере 200 000 грн. Сумма отличается для каждого клиента и зависит от таких факторов:

кредитной истории потенциального заемщика;

финансового положения;

срока обслуживания и т.д.

Существует так называемый льготный период, в течение которого проценты за использование средств не списывают. Для этого нужно вернуть израсходованную сумму до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором человек применил кредит. Если не удастся закрыть ссуду за 55 календарных дней, применят процентную ставку 3,5% в месяц или 42% в год.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые категории украинцев могут воспользоваться кредитными льготами от ПриватБанка. В частности, для военнослужащих и членов их семей ввели специальные условия обслуживания.

Также мы писали, что украинцам насчитают по 1000 грн от государства в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Деньги придут на карту "Национального кэшбэка", а ПриватБанк ввел дополнительную компенсацию в размере 10%.