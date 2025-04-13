Льготы для военных — что разрешено делать с кредитами в 2025 году

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, принимавшие участие в защите независимости и территориальной целостности Украины, и их семьи имеют право на ряд льгот. В частности, с начала и до окончания особого периода для них действуют льготы по кредитным обязательствам.

Специалисты АО "ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" объяснили, как военнослужащим правильно воспользоваться кредитными льготами.

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Право на получение кредитных льгот на время действия особого периода имеют следующие категории военнослужащих:

мобилизованные;

призванные на военную службу по призыву в качестве резервистов;

которые принимали участие в защите независимости и территориальной целостности Украины, а также в АТО, находясь в районах и в период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Жены вышеупомянутых категорий военнослужащих также могут воспользоваться льготами по кредитным обязательствам.

Какими льготами могут воспользоваться защитники

Военнослужащие и их жены (мужья) могут претендовать на освобождение от уплаты:

штрафных санкций/пени за невыполнение обязательств по кредитам;

процентов за пользование кредитами.

Это касается кредитов в банковских учреждениях, кредитных организациях, в частности МФО, ломбардах, кредитных союзах, лизинговых компаниях и у других юридических и физических лиц, предоставляющих финансовые услуги.

Важно: льгота не охватывает обязательства по погашению тела кредита и комиссии. По погашению основного долга можно обратиться к кредитору с просьбой о реструктуризации задолженности.

На какие кредиты невозможно оформить льготы

Льготы не распространяются на кредитные договоры по приобретению автомобилей или имущества, отнесенного к объектам жилищного фонда:

квартиры;

жилые дома;

будущие объекты недвижимости;

объекты незавершенного жилищного строительства.

Кроме того, льгота не охватывает кредиты, которые оформлялись для покупки имущественных прав на все вышеперечисленные типы объектов.

Как военнослужащему оформить кредитные льготы

Чтобы воспользоваться правом на льготы по кредитным обязательствам, военнослужащему необходимо обратиться к кредитору с заявлением, приложив следующие копии следующих документов:

удостоверение УБД или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, выданное после 18.03.2014 (при наличии);

документа, подтверждающего период прохождения службы (выписка из приказа ТЦК или воинской части);

военного билета;

справки по форме 5 или другой формы, в которой указан период прохождения военной службы, выдана не более 1 года до момента подачи в банк.

Жена военнослужащего при оформлении кредитных льгот также должна предоставить кредитору копию свидетельства о браке или выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации брака.

Подать документы можно лично (или через представителя) как в бумажной форме, так и отправив ценным письмом с описью вложения или по электронной почте.

Если банк (другое финансовое учреждение) отказывает военнослужащему в предоставлении кредитной льготы, он может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, на горячую линию Минобороны или же сразу в суд.

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