Пільги на ЖКП родинам зниклих безвісти військових — кому надаються та як отримати

Гроші й квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава надає всебічну підтримку й допомогу родинам зниклих безвісти військовослужбовців. Зокрема, вони можуть отримати знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Про те, хто може оформити пільги та як це зробити, пояснили у Пенсійному фонді України.

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Які знижки на комунальні послуги передбачені

Питання надання пільг на оплату ЖКП родинам зниклих безвісти захисників регулюється п. 5 ст. 12 Закону України від 20.12.1991 № 2011- XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Документ передбачає надання 50-відсоткової знижки:

на оплату за користування житлом (квартплати) та оплату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в житлових будинках усіх форм власності;

на придбання твердого палива (дров, вугілля, вугільних брикетів, торф тощо) та скрапленого газу.

При призначенні пільги не враховується середньомісячний сукупний дохід родини.

Хто може отримати пільги на оплату ЖКП

Знижка надається не усім родичам зниклого безвісти захисника. Пільгу можуть оформити:

дружина (чоловік);

неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти за умови, що вони є особами з інвалідністю з дитинства першої та другої груп, або особи з інвалідністю першої групи;

непрацездатні батьки;

особи, які знаходяться під опікою або піклуванням особи, яка має право на пільги та проживає разом з нею;

особа, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи, доглядає за цією особою, за умови, що особа з інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі.

Важливо: для оформлення пільг необхідно мати відповідне посвідчення члена сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Знижка надається на період дії цього посвідчення.

Як оформити пільгу та які документи потрібні

Крім посвідчення члена сім'ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, для отримання знижки на оплату послуг ЖКП знадобляться такі документи:

заява про несення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

заява про надання пільги, яка має містити відомості про членів сім’ї пільговика, отримувані комунальні послуги, особистий рахунок заявника у банку;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду.

Подати пакет документів можна онлайн (в Дії, застосунку чи на вебпорталі ПФУ), поштою (на адресу органу ПФУ) або особисто — у ЦНАПі чи сервісному центрі Пенсійного фонду.

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