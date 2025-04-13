Пільги для військових — що дозволено робити з кредитами у 2025

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, які брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, та їхні сім'ї мають право на низку пільг. Зокрема, з початку й до закінчення особливого періоду для них діють пільги за кредитними зобов'язаннями.

Фахівці АО "ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" пояснили, як військовослужбовцям правильно скористатися кредитними пільгами.

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Кому доступні пільги за кредитними зобов'язаннями

Право на отримання кредитних пільг на час дії особливого періоду мають такі категорії військовослужбовців:

мобілізовані;

призвані на військову службу за призовом як резервісти;

які брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, а також в АТО, перебуваючи в районах та у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Дружини вищезазначених категорій військовослужбовців також можуть скористатися пільгами за кредитними зобов'язаннями.

Якими пільгами можуть скористатися захисники

Військовослужбовці та їхні дружини (чоловіки) можуть претендувати на звільнення від сплати:

штрафних санкцій/пені за невиконання зобов’язань за кредитами;

відсотків за користування кредитами.

Це стосується кредитів в банківських установах, кредитних організаціях, зокрема МФО, ломбардах, кредитних спілках, лізингових компаніях та в інших юридичних і фізичних осіб, які надають фінансові послуги.

Важливо: пільга не охоплює зобов'язання з погашення тіла кредиту та комісії. Щодо погашення основного боргу можна звернутися до кредитора з проханням про реструктуризацію заборгованості.

На які кредити неможливо оформити пільги

Пільги не поширюються на кредитні договори щодо придбання автомобілів або майна, віднесеного до об'єктів житлового фонду:

квартири;

житлові будинки;

майбутні об'єкти нерухомості;

об'єкти незавершеного житлового будівництва.

Крім того, пільга не охоплює кредити, які оформлювалися для купівлі майнових прав на усі перелічені вище типи об’єктів.

Як військовослужбовцю оформити кредитні пільги

Щоб скористатися правом на пільги за кредитними зобов'язаннями, військовослужбовцю необхідно звернутися до кредитора із заявою, додавши такі копії таких документів:

посвідчення УБД або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане після 18.03.2014 (за наявності);

документа, який підтверджує період проходження служби (витяг з наказу ТЦК або військової частини);

військового квитка;

довідки за формою 5 або іншої форми, в якій зазначено період проходження військової служби, видана не більше 1 року до моменту подання в банк.

Дружина військовослужбовця при оформленні кредитних пільг також має надати кредитору копію свідоцтва про шлюб або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу.

Подати документи можна особисто (чи через представника) як в паперовій формі, так і надіславши цінним листом з описом вкладення чи електронною поштою.

Якщо банк (інша фінансова установа) відмовляє військовослужбовцю у наданні кредитної пільги, він може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на гарячу лінію Міноборони або ж одразу до суду.

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