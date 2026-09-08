Плохая кредитная история: как исправить ошибки и повысить рейтинг

Сотрудники проверяют документы. Фото: magnific.com

Кредитная история может повлиять на решение банка или финансовой компании при оформлении нового кредита. Поэтому перед оформлением кредита стоит проверить, какие данные о вас хранятся, нет ли чужих или ошибочных записей и что именно может ухудшить кредитный рейтинг. Часть ошибок можно оспорить и исправить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Кредитная история и кредитный рейтинг — в чём разница

Кредитная история — это информация о кредитах человека и о том, как он выполнял свои обязательства. В ней могут отражаться открытые и уже погашенные договоры, платежи, просрочки, кредитная нагрузка и запросы кредиторов.

Кредитный рейтинг — это уже числовая оценка качества этой истории. Кредиторы могут учитывать ее вместе с другими данными, когда решают, одобрять ли новый кредит и на каких условиях.

То есть само по себе наличие кредитов не означает, что у человека "плохая" кредитная история. Гораздо важнее, своевременно ли производились платежи, есть ли текущие просрочки и насколько велика кредитная нагрузка.

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Как проверить свою кредитную историю

Прежде всего стоит получить свой кредитный отчет. В Украине работают кредитные бюро, которые хранят информацию о кредитах и платежной дисциплине.

Например, в УБКИ свою кредитную историю можно получить один раз в год бесплатно. Сделать это можно через официальные онлайн-сервисы бюро, мобильное приложение, чат-боты или через Приват24.

После получения отчета не стоит ограничиваться только общей оценкой. Нужно проверить каждую запись.

Прежде всего посмотрите:

какие кредиты сейчас оформлены на ваше имя;

какие займы уже погашены;

правильно ли указан статус каждого договора;

нет ли просроченных платежей;

соответствуют ли указанные суммы реальной задолженности;

нет ли кредитов, которые вы никогда не оформляли;

кто и когда запрашивал вашу кредитную историю.

Последний пункт также важен для безопасности. Если в истории появился непонятный запрос от кредитора, это может быть поводом проверить, не пытается ли кто-то оформить кредит на ваше имя.

Что чаще всего портит кредитный рейтинг

Одним из наиболее очевидных факторов является просрочка платежей. Если человек систематически нарушает график или имеет непогашенный просроченный долг, это негативно сказывается на оценке его кредитоспособности.

Важное значение имеет и общая кредитная нагрузка. Когда одновременно открыто много кредитных договоров или кредитных карт, это может повлиять на оценку риска заемщика.

По данным УБКИ, на кредитный рейтинг могут влиять также новые обращения за кредитом, открытие нового кредита или увеличение кредитного лимита. Конкретная оценка зависит от совокупности данных кредитной истории.

Поэтому перед оформлением крупного кредита стоит не просто проверить, нет ли долгов, но и оценить собственную кредитную нагрузку.

Какие записи можно исправить или удалить

Здесь важно различать ошибочную информацию и реальную негативную историю.

Если банк или финансовая компания передали в бюро неверные данные, их можно оспорить. Например, кредит уже погашен, но в отчете он до сих пор отображается как активный или с неверной суммой долга.

Также можно оспорить кредит, который человек не оформлял, если он стал жертвой мошенничества.

В таком случае нужно обратиться к кредитору и подать запрос на исправление информации. Параллельно можно обратиться в кредитное бюро, где содержится спорная запись.

Если кредитор подтвердит, что информация была ошибочной, данные в кредитной истории могут быть исправлены.

Если же у бюро нет подтверждения ошибки, спорную запись просто стереть не получится. В то же время потребитель имеет право добавить в кредитную историю собственный комментарий относительно информации, с которой он не согласен.

Можно ли удалить просрочку, которая действительно имела место

Если просрочка действительно имела место, просто заплатить кому-то за очистку кредитной истории невозможно.

УБКИ отдельно предупреждает о посредниках, которые обещают за деньги удалить негативную информацию. Изменения возможны, когда речь идет о доказанной ошибке или мошенничестве, и кредитор подтверждает необходимость корректировки данных.

Поэтому, если просрочка была реальной, правильная стратегия заключается в другом: погасить текущую задолженность, в дальнейшем не допускать новых нарушений и постепенно формировать положительную платежную дисциплину.

Важно также понимать, что погашение кредита не означает автоматического исчезновения информации о нем. Данные по кредитному договору в УБКИ хранятся в течение 10 лет с даты завершения договора после полного исполнения обязательств.

Что делать, если кредит в отчете не принадлежит вам

Если в кредитной истории появился кредит, который вы не оформляли, действовать нужно как можно быстрее.

Первый шаг — выяснить, какое финансовое учреждение указано в качестве кредитора, и сообщить ему, что вы не заключали соответствующего договора.

Второй — оспорить информацию в кредитном бюро и сохранить все документы, уведомления и ответы кредитора.

Если есть признаки мошенничества, о ситуации также следует заявить в правоохранительные органы.

Не стоит просто игнорировать чужой кредит. Даже если человек не брал ссуду, такая запись может повлиять на его дальнейшие попытки получить финансирование.

Для дополнительной защиты стоит следить за уведомлениями о запросах кредитной истории и новых кредитах. УБКИ отмечает, что соответствующие уведомления можно получать бесплатно через приложение Дія.

Нужно ли проверять Кредитный реестр НБУ

Да, если у вас есть или были банковские обязательства, дополнительная проверка может быть полезной.

Кредитный реестр Национального банка — это отдельная система, которая не тождественна кредитному бюро. В нем содержится информация о кредитных операциях должников, соответствующих установленным критериям реестра.

Физическое лицо может получить информацию о себе и, если не согласно с данными, обратиться с просьбой об их изменении или удалении в предусмотренных процедурой случаях.

Поэтому перед оформлением крупного кредита целесообразно проверить не только кредитную историю в бюро, но и информацию о себе в Кредитном реестре НБУ.

Как улучшить кредитный рейтинг перед новым кредитом

Если кредитная история не содержит ошибок, быстрого способа повысить рейтинг за один день нет. Он формируется на основе данных о поведении заемщика.

На практике это означает несколько вещей.

Во-первых, погасите текущие просрочки. Наличие просроченного долга является одним из наиболее негативных факторов при оценке.

Во-вторых, уменьшите кредитную нагрузку. Если у вас есть несколько одновременно открытых договоров или кредитных карт, которыми вы фактически не пользуетесь, стоит оценить целесообразность их закрытия после полного выполнения обязательств.

В-третьих, в дальнейшем придерживайтесь графика платежей. Регулярное погашение без просрочек постепенно формирует лучшую кредитную историю.

В-четвертых, исправьте ошибки до подачи заявки. Если в отчете указан неверный долг или статус погашенного кредита, лучше решить эту проблему заранее, а не после получения отказа.

В-пятых, не берите новый кредит только ради улучшения рейтинга. Если финансирование вам не нужно или оно создаст дополнительную нагрузку, новый кредит может дать обратный результат.

Что нужно сделать перед подачей заявки на кредит

Перед обращением в банк или финансовую компанию достаточно пройти короткий чек-лист:

Получить свою кредитную историю. Проверить все действующие и погашенные кредиты. Убедиться в отсутствии просрочек или чужих займов. Оспаривать ошибочные записи и сохранить подтверждения обращений. Оценить собственную кредитную нагрузку перед подачей новой заявки.

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