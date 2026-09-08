Погана кредитна історія: як виправити помилки та підвищити рейтинг

Працівники перевіряють документи. Фото: magnific.com

Кредитна історія може вплинути на рішення банку чи фінансової компанії під час оформлення нової позики. Тому перед кредитуванням варто перевірити, які дані про вас зберігаються, чи немає чужих або помилкових записів та що саме може погіршувати кредитний рейтинг. Частину помилок можна оскаржити й виправити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Кредитна історія і кредитний рейтинг — у чому різниця

Кредитна історія — це інформація про кредити людини та те, як вона виконувала свої зобов'язання. У ній можуть відображатися відкриті й уже погашені договори, платежі, прострочення, кредитне навантаження та запити кредиторів.

Кредитний рейтинг — це вже числова оцінка якості цієї історії. Кредитори можуть враховувати її разом з іншими даними, коли вирішують, чи схвалювати нову позику та на яких умовах.

Тобто сама наявність кредитів не означає, що людина має "погану" історію. Значно важливіше, чи вчасно виконувалися платежі, чи є поточні прострочення та наскільки великим є кредитне навантаження.

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Як перевірити свою кредитну історію

Найперше варто отримати власний кредитний звіт. В Україні працюють кредитні бюро, які зберігають інформацію про позики та платіжну дисципліну.

Наприклад, в УБКІ власну кредитну історію можна отримати один раз на рік безкоштовно. Зробити це можна через офіційні онлайн-сервіси бюро, мобільний застосунок, чат-боти або через Приват24.

Після отримання звіту не варто обмежуватися лише загальною оцінкою. Потрібно перевірити кожен запис.

Передусім подивіться:

які кредити зараз оформлені на ваше ім'я;

які позики вже погашені;

чи правильно вказаний статус кожного договору;

чи немає прострочених платежів;

чи відповідають зазначені суми реальній заборгованості;

чи немає кредитів, яких ви ніколи не оформлювали;

хто і коли запитував вашу кредитну історію.

Останній пункт також важливий для безпеки. Якщо в історії з'явився незрозумілий запит від кредитора, це може бути приводом перевірити, чи не намагається хтось оформити позику на ваше ім'я.

Що найчастіше псує кредитний рейтинг

Одним із найбільш очевидних факторів є прострочення платежів. Якщо людина систематично порушує графік або має непогашений прострочений борг, це негативно відображається на оцінці її кредитоспроможності.

Важливе значення має і загальне кредитне навантаження. Коли одночасно відкрито багато кредитних договорів або кредитних карток, це може впливати на оцінку ризику позичальника.

За даними УБКІ, на кредитний рейтинг можуть впливати також нові звернення по кредит, відкриття нової позики чи збільшення кредитного ліміту. Конкретна оцінка залежить від сукупності даних кредитної історії.

Тому перед оформленням великої позики варто не просто перевірити, чи немає боргів, а й оцінити власне кредитне навантаження.

Які записи можна виправити або видалити

Ось тут важливо розділяти помилкову інформацію та реальну негативну історію.

Якщо банк або фінансова компанія передали до бюро неправильні дані, їх можна оскаржити. Наприклад, кредит уже погашений, але у звіті він досі відображається як активний або із неправильною сумою боргу.

Так само можна оскаржувати позику, яку людина не оформлювала, якщо стала жертвою шахрайства.

У такому випадку потрібно звернутися до кредитора та подати запит на виправлення інформації. Паралельно можна звернутися до кредитного бюро, де міститься спірний запис.

Якщо кредитор підтвердить, що інформація була помилковою, дані в кредитній історії можуть бути виправлені.

Якщо ж бюро не має підтвердження помилки, спірний запис просто "стерти" не вийде. Водночас споживач має право додати до кредитної історії власний коментар щодо інформації, з якою він не погоджується.

Чи можна видалити прострочення, яке справді було

Якщо прострочення дійсно сталося, просто заплатити комусь за "очищення" кредитної історії неможливо.

УБКІ окремо попереджає про посередників, які обіцяють за гроші видалити негативну інформацію. Зміни можливі, коли йдеться про доведену помилку або шахрайство та кредитор підтверджує необхідність коригування даних.

Тому якщо прострочення було реальним, правильна стратегія інша: погасити поточну заборгованість, надалі не допускати нових порушень і поступово формувати позитивну платіжну дисципліну.

Важливо також розуміти, що погашення кредиту не означає автоматичного зникнення інформації про нього. Дані за кредитним договором в УБКІ зберігаються протягом 10 років від дати завершення договору після повного виконання зобов'язань.

Що робити, якщо кредит у звіті вам не належить

Якщо у кредитній історії з'явилася позика, яку ви не оформлювали, діяти потрібно якомога швидше.

Перший крок — з'ясувати, яка фінансова установа зазначена кредитором, і повідомити її, що ви не укладали відповідного договору.

Другий — оскаржити інформацію в кредитному бюро та зберегти всі документи, повідомлення й відповіді кредитора.

Якщо є ознаки шахрайства, ситуацію також варто фіксувати в правоохоронних органах.

Не варто просто ігнорувати чужий кредит. Навіть якщо людина не брала позику, такий запис може вплинути на її подальші спроби отримати фінансування.

Для додаткового захисту варто стежити за сповіщеннями про запити кредитної історії та нові кредити. УБКІ зазначає, що відповідні сповіщення можна отримувати безкоштовно через Дію.

Чи потрібно перевіряти Кредитний реєстр НБУ

Так, якщо у вас є або були банківські зобов'язання, додаткова перевірка може бути корисною.

Кредитний реєстр Національного банку — це окрема система, яка не є тотожною кредитному бюро. У ньому міститься інформація про кредитні операції боржників, які відповідають установленим критеріям реєстру.

Фізична особа може отримати інформацію про себе та, якщо не погоджується з даними, звернутися щодо їх зміни або видалення у передбачених процедурою випадках.

Тому перед великою позикою доцільно перевірити не лише кредитну історію в бюро, а й інформацію про себе в Кредитному реєстрі НБУ.

Як покращити кредитний рейтинг перед новою позикою

Якщо кредитна історія не містить помилок, швидкого способу "підняти" рейтинг за один день немає. Він формується на основі даних про поведінку позичальника.

Практично це означає кілька речей.

По-перше, погасіть поточні прострочення. Наявний прострочений борг є одним із найбільш негативних факторів для оцінки.

По-друге, зменште кредитне навантаження. Якщо є кілька одночасно відкритих договорів або кредитних карток, якими ви фактично не користуєтеся, варто оцінити доцільність їх закриття після повного виконання зобов'язань.

По-третє, надалі дотримуйтеся графіка платежів. Регулярне погашення без прострочень поступово формує кращу кредитну історію.

По-четверте, виправте помилки до подання заявки. Якщо у звіті є неправильний борг або статус погашеного кредиту, краще вирішити це заздалегідь, а не після отримання відмови.

По-п'яте, не беріть новий кредит лише заради "покращення рейтингу". Якщо фінансування вам не потрібне або воно створить додаткове навантаження, нова позика може дати протилежний результат.

Що зробити перед поданням заявки на кредит

Перед зверненням до банку або фінансової компанії достатньо пройти короткий чекліст:

Отримати свою кредитну історію. Перевірити всі активні та погашені кредити. З'ясувати, чи немає прострочень або чужих позик. Оскаржити помилкові записи та зберегти підтвердження звернень. Оцінити власне кредитне навантаження перед новою заявкою.

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