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Кредиты в Ощадбанке — какая неожиданность ждала клиента

27 января 2025 06:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Ощадбанк отказывался принимать отказ от кредита — что произошло
Деньги в конверте. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Одного из клиентов государственного учреждения "Ощадбанк" заставляли заплатить дополнительные средства за его отказ в получении потребительского кредита. Мужчина обращался в суд, чтобы защитить свои права.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Что произошло

17 февраля 2023 года украинец решил оформить кредит в "Ощадбанке" на сумму в 30 тыс. грн, чтобы приобрести генератор. Еще до подписания договора банк перечислил мужчине 28,5 тыс. грн, однако уже в отделении финансового учреждения клиент решил ознакомиться с процентными ставками. Подписав договор и просмотрев документ мужчина решил, что откажется от кредита и предупредил об этом своего банковского менеджера.

В ответ ему предложили написать заявление об отказе от кредита, но указать другую дату — 20 февраля. При этом работница банка отказалась объяснить, почему нельзя подать заявление с датой оформления соглашения о кредите.

К тому же клиента предупредили, что отказаться от сделки по предоставлению кредитных средств можно будет лишь после того, как гражданин оплатит 1,7 тыс. грн на карточный счет, который открыт с оформлением предварительного договора.

Каким было решение суда

В ходе судебного заседания, которое состоялось в Суворовском районном суде Одессы, мужчина объяснил, что в банке его не ознакомили с условиями кредитного договора и не рассказали о процентной ставке. Он отказался от договора о потребительском кредите после того, как самостоятельно ознакомился с договором. Более того - после отказа от кредита, все средства с его счета исчезли, поэтому он считает, что к этим махинациям причастны работники банка.

В итоге, судья частично удовлетворил иск мужчины и постановил, что "Ощадбанк" должен выплатить клиенту уплаченное им комиссионное вознаграждение в размере 1,5 тыс. грн.

"Требования банка о возврате суммы комиссии в размере 1,5 тыс. грн были неправомерными. На судебном заседании не нашло своего подтверждения утверждение истца, что работники банка являются лицами, которые виновны в мошеннических действиях в отношении него, в результате которых со счета истца исчезли средства. Действительно, в производстве следственный органов находится уголовное производство по факту мошеннических действиях в отношении истца, в результате которых со счета истца исчезли средства. Однако отсутствует приговор суда, или соответствующее постановление следователя, из которых усматривается наличие виновных действий работников банка", — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что "Ощадбанк" взимает комиссию с клиентов, которые оплачивают коммунальные счета в терминалах самообслуживания. Окончательная сумма зависит от ряда факторов.

Также мы рассказывали, что в "Ощадбанке" существует комиссия, если снимать деньги с зарплатной карты. Речь о банкоматных операциях.

кредиты Ощадбанк деньги банки банк

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