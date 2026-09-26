"Черные" кредиторы в Украине: как распознать мошенников и не потерять деньги

Женщина оформляет кредит. Фото: magnific.com

В интернете часто обещают оформить займы быстро и без лишних проверок. Однако за привлекательным предложением может скрываться мошенническая схема. Человека просят сначала заплатить за "активацию", страхование или подтверждение заявки, после чего кредит так и не выдают. В результате заемщик теряет свои деньги и рискует передать посторонним лицам банковские данные.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Dnepr.info.

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Как работает схема с фальшивым кредитом

Одна из распространенных схем начинается с сообщения о якобы уже одобренном кредите. Человеку могут написать в мессенджере, позвонить или предложить перейти на сайт, где обещают быстро получить нужную сумму без проверки кредитной истории.

Киберполиция предупреждает о схеме "кредит без проверок", когда мошенники заманивают людей обещаниями быстрого кредита на выгодных условиях. После контакта с потенциальной жертвой они могут требовать деньги или банковские данные.

Самый опасный момент — когда вместо выдачи кредита у человека начинают вымогать собственные средства. Например, могут попросить оплатить "комиссию за перевод", "страховку", "активацию кредита", "подтверждение платежеспособности" или другой платеж.

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После перевода денег мошенники могут придумать новый повод для следующего платежа или просто прекратить общение.

5 признаков того, что перед вами может быть мошенник

1. Требуют деньги до получения кредита

Если потенциального заемщика убеждают сначала перевести средства на неизвестный счет, это должно стать поводом остановиться и проверить компанию.

Особенно подозрительными являются платежи за "активацию", "разблокировку", "гарантию выдачи" или "подтверждение заявки", если их условия непонятны и не отражены должным образом в документах.

2. Обещают кредит без каких-либо проверок

Фразы вроде "кредит каждому", "без проверки", "даже с плохой кредитной историей" сами по себе еще не доказывают мошенничество. Но если вместе с ними человека подталкивают к срочной оплате или передаче банковских данных, риск значительно возрастает.

Само сообщение о "предварительно одобренном кредите без проверок" полиция называет одной из распространенных мошеннических схем.

3. Отсутствует понятная информация о кредиторе

Перед оформлением кредита стоит проверить название компании, ее реквизиты и право на предоставление соответствующей финансовой услуги.

НБУ располагает реестрами небанковских учреждений, в которых можно проверить финансовую компанию, кредитный союз или другое учреждение, а также наличие соответствующей лицензии.

4. Вас перенаправляют в сторонний мессенджер или на подозрительный сайт

Поддельный сайт может внешне напоминать настоящую кредитную платформу. Злоумышленники также могут присылать ссылки, по которым просят ввести данные карты или коды подтверждения.

Национальная полиция советует не вводить конфиденциальные данные на сторонних ресурсах и проверять адрес сайта.

5. Просят CVV, PIN или код из SMS

Для оформления обычной кредитной заявки не нужно передавать посторонним лицам PIN-код карты, CVV или пароль к интернет-банкингу.

Если собеседник называет себя сотрудником финансовой компании и запрашивает такие данные, это серьезный сигнал опасности. Киберполиция отдельно подчеркивает, что банковские логины, пароли, PIN, CVV и коды подтверждения нельзя сообщать посторонним.

Как проверить кредитора перед оформлением

Прежде всего нужно найти точное юридическое название компании. Не стоит ориентироваться только на название сайта или страницы в социальной сети.

Далее информацию можно проверить через реестры НБУ. Регулятор отмечает, что через свою комплексную информационную систему можно проверить финансовые компании и наличие у них лицензии на предоставление средств в кредит, в частности на условиях финансового кредита.

Если компании нет в реестре или у нее нет необходимой лицензии, оформлять через нее кредит не стоит.

В то же время само наличие компании в реестре не означает, что нужно соглашаться на любые ее условия. Перед подписанием договора необходимо проверить сумму, срок, процентную ставку, комиссии, штрафы и общую стоимость займа.

НБУ отмечает, что на сайтах финансовых учреждений должна быть информация об общей стоимости потребительского кредита со всеми комиссиями и платежами, а также реальная годовая процентная ставка, сроки, суммы и условия досрочного погашения.

Что делать, если деньги уже перевели

Если человек уже перечислил средства мошенникам, не стоит соглашаться на новые платежи под предлогом того, что после них кредит якобы выдадут.

Необходимо сохранить переписку, номера телефонов, ссылку на сайт, реквизиты получателя и квитанции об оплате. После этого следует как можно быстрее обратиться в банк и сообщить о подозрительной операции.

Если посторонним лицам стали известны данные банковской карты или коды доступа, необходимо также позаботиться о блокировке соответствующих инструментов и изменении доступа.

О мошенничестве следует сообщить правоохранительным органам, предоставив все сохраненные доказательства.

Главное правило

Если человек обратился за кредитом, но вместо получения денег от него требуют все новые и новые платежи, стоит приостановить оформление и проверить кредитора.

Перед переводом собственных средств необходимо выяснить, кто именно предоставляет ссуду, имеет ли компания соответствующую лицензию и какие условия прописаны в договоре. А банковские пароли, PIN, CVV и коды из SMS нельзя передавать никому — даже если собеседник представляется сотрудником банка или финансовой компании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что война не отменяет кредитные обязательства, а просрочка может повлиять на кредитную историю. Если человек не может своевременно внести платеж, важно не игнорировать кредитора и, по возможности, договариваться о реструктуризации долга. Также стоит знать, какие правила действуют в отношении штрафов, пени и взыскания задолженности.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что досрочное погашение кредита позволяет не платить проценты за будущий период пользования средствами. Перед внесением последнего платежа стоит уточнить в банке точную сумму для полного погашения долга и проверить все начисления. После оплаты важно убедиться, что кредит действительно закрыт и задолженности не осталось.