Чорні кредитори в Україні: як розпізнати шахраїв і не втратити гроші

Жінка оформлює кредит. Фото: magnific.com

Позики в інтернеті часто обіцяють оформити швидко й без зайвих перевірок. Проте за привабливою пропозицією може стояти шахрайська схема. Людину просять спочатку заплатити за "активацію", страхування чи підтвердження заявки, після чого кредит так і не видають. У результаті позичальник втрачає власні гроші та ризикує передати стороннім особам банківські дані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dnepr.info.

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Як працює схема з фейковим кредитом

Одна з поширених схем починається з повідомлення про нібито вже схвалений кредит. Людині можуть написати в месенджері, зателефонувати або запропонувати перейти на сайт, де обіцяють швидко отримати потрібну суму без перевірки кредитної історії.

Кіберполіція попереджає про схему "кредит без перевірок", коли шахраї заманюють людей обіцянками швидкої позики на вигідних умовах. Після контакту з потенційною жертвою вони можуть вимагати гроші або банківські дані.

Найнебезпечніший момент, коли замість видачі кредиту з людини починають вимагати власні кошти. Наприклад, можуть попросити сплатити "комісію за переказ", "страховку", "активацію кредиту", "підтвердження платоспроможності" або інший платіж.

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Після переказу грошей шахраї можуть вигадати нову причину для наступної оплати або просто припинити спілкування.

5 ознак, що перед вами може бути шахрай

1. Вимагають гроші до отримання кредиту

Якщо потенційного позичальника переконують спочатку переказати кошти на невідомий рахунок, це має стати приводом зупинитися та перевірити компанію.

Особливо підозрілими є платежі за "активацію", "розблокування", "гарантію видачі" або "підтвердження заявки", якщо їхні умови незрозумілі та вони не відображені належним чином у документах.

2. Обіцяють кредит без будь-яких перевірок

Фрази на кшталт "кредит кожному", "без перевірки", "навіть із поганою кредитною історією" самі по собі ще не доводять шахрайство. Але якщо разом із ними людину підштовхують до термінової оплати або передачі банківських даних, ризик значно зростає.

Саме повідомлення про "попередньо схвалений кредит без перевірок" поліція називає однією з поширених шахрайських схем.

3. Немає зрозумілої інформації про кредитора

Перед оформленням позики варто перевірити назву компанії, її реквізити та право надавати відповідну фінансову послугу.

НБУ має реєстри небанківських установ, у яких можна перевірити фінансову компанію, кредитну спілку чи іншу установу, а також наявність відповідної ліцензії.

4. Вас переводять у сторонній месенджер або на підозрілий сайт

Фейковий сайт може зовні нагадувати справжню кредитну платформу. Зловмисники також можуть надсилати посилання, за якими просять ввести дані картки або коди підтвердження.

Національна поліція радить не вводити конфіденційні дані на сторонніх ресурсах та перевіряти адресу сайту.

5. Просять CVV, PIN або код із SMS

Для оформлення звичайної кредитної заявки не потрібно передавати стороннім особам PIN-код картки, CVV або пароль до інтернет-банкінгу.

Якщо співрозмовник називається працівником фінансової компанії та просить такі дані, це серйозний сигнал небезпеки. Кіберполіція окремо наголошує, що банківські логіни, паролі, PIN, CVV та коди підтвердження не можна повідомляти стороннім.

Як перевірити кредитора перед оформленням

Найперше потрібно знайти точну юридичну назву компанії. Не варто орієнтуватися лише на назву сайту або сторінки в соціальній мережі.

Далі інформацію можна перевірити через реєстри НБУ. Регулятор зазначає, що через свою комплексну інформаційну систему можна перевірити фінансові компанії та наявність у них ліцензії на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Якщо компанії немає в реєстрі або немає необхідної ліцензії, оформлювати через неї кредит не варто.

Водночас сама наявність компанії в реєстрі не означає, що потрібно погоджуватися на будь-які її умови. Перед підписанням договору необхідно перевірити суму, строк, процентну ставку, комісії, штрафи та загальну вартість позики.

НБУ зазначає, що на сайтах фінансових установ має бути інформація про загальну вартість споживчого кредиту з усіма комісіями та платежами, а також реальна річна процентна ставка, строки, суми та умови дострокового повернення.

Що робити, якщо гроші вже переказали

Якщо людина вже перерахувала кошти шахраям, не варто погоджуватися на нові платежі під приводом того, що після них кредит нібито видадуть.

Потрібно зберегти листування, номери телефонів, посилання на сайт, реквізити отримувача та квитанції про оплату. Після цього слід якомога швидше звернутися до банку та повідомити про підозрілу операцію.

Якщо стороннім особам стали відомі дані банківської картки або коди доступу, потрібно також подбати про блокування відповідних інструментів і зміну доступів.

Про шахрайство варто повідомити правоохоронців, надавши всі збережені докази.

Головне правило

Якщо людина звернулася за кредитом, але замість отримання грошей від неї вимагають дедалі нові платежі, варто зупинити оформлення та перевірити кредитора.

Перед переказом власних коштів потрібно встановити, хто саме надає позику, чи має компанія відповідну ліцензію та які умови прописані в договорі. А банківські паролі, PIN, CVV та коди з SMS не можна передавати нікому — навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку чи фінансової компанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що війна не скасовує кредитні зобов’язання, а прострочення може вплинути на кредитну історію. Якщо людина не може вчасно внести платіж, важливо не ігнорувати кредитора та за можливості домовлятися про реструктуризацію боргу. Також варто знати, які правила діють щодо штрафів, пені та стягнення заборгованості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що дострокове погашення кредиту дозволяє не сплачувати відсотки за майбутній період користування коштами. Перед внесенням останнього платежу варто отримати в банку точну суму для повного закриття боргу та перевірити всі нарахування. Після оплати важливо переконатися, що кредит дійсно закритий і заборгованості не залишилося.