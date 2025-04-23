Аренда жилья для украинцев в Эстонии — что изменится для беженцев в 2025 году

Беженцы идут по улице. Фото: УНИАН

Вскоре в Европейском Союзе станет меньше стран, которые оказывают финансовую поддержку украинским беженцам. Так, например, в Эстонии им перестанут помогать с оплатой на аренду жилья, в частности в Таллинне.

Как пишет издание ERR, изменений гражданам Украины стоит ожидать уже с мая 2025 года.

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Отмечается, что беженцев лишают поддержки, поскольку истекает соглашение о сотрудничестве между Департаментом социального страхования Эстонии и Таллиннским департаментом социальной помощи и здравоохранения. Ранее украинцам, получившим статус временной защиты, выплачивали единовременную компенсацию на аренду жилья.

При этом, как отметила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, поддержку не отменяют полностью, а просто делают ее "более целенаправленной и устойчивой".

"Мы постепенно переходим к обычному порядку, когда поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны во время рассмотрения их заявления", — сказала она.

В то же время эстонские власти не исключают вариант, в рамках которого программа поддержки беженцев в других городах страны тоже изменится. Это позволит:

создать единый подход на национальном уровне;

применять обычный порядок;

гарантировать, что поддержка, которую получают беженцы из Украины, будет зависеть не от места их проживания, а от потребностей помощи во время отъезда из центров размещения.

Сколько выплачивают украинским беженцам в Эстонии

Максимальная сумма, которую людям компенсировали за аренду жилья, сейчас составляет 1,2 тыс. евро (56,6 тыс. грн) на одно домохозяйство. По информации издания, с июня 2022 года до апреля 2025 года ее получили почти 11 тыс. домохозяйств.

Ранее стало известно, что в Германии снизят расходы на содержание украинских беженцев. Так, финансовая поддержка будет предоставляться только тем гражданам, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года.

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