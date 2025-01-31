Станет ли е-гривна новой денежной единицей — ответ экономиста

Лучше крипты — почему появление е-гривны выгодно для украинцев
Цифровая валюта (е-гривна) на финансовом рынке в Украине будет функционировать наравне с наличными и безналичными расчетами. Цифровые деньги будут храниться непосредственно в Национальном банке, что поможет валюте быть стабильной.
Об этом сказал в эфире программы День.LIVE член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Как будет функционировать е-гривна
По его словам, с появлением е-гривны расчеты украинцев "будут происходить за долю секунды".
"Если все операции происходят в пределах одного банка, а этот банк — Нацбанк Украины, то те операции проходят мгновенно. Сегодня мы подаем платеж и можем ждать день, а с электронной гривной это будет доля секунды. Это удобно, и Национальный банк гарантирует, что информация о персональных данных будет закрытой", — рассказал он.
Пендзин добавил, что электронную гривну могут использовать и для борьбы с коррупцией, поскольку операции, выполненные цифровой валютой, можно отследить.
Исчезнут ли в Украине наличные деньги после введения е-гривны
Недавно заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан заверил, что регулятор не планирует запрещать гражданам рассчитываться наличными. По крайней мере во время войны такие ограничения украинцам не грозят, поскольку в условиях российской агрессии у украинцев должен быть доступ к быстрому получению денег.
Использовать е-гривну можно будет для различных операций. Например, цифровыми деньгами можно будет оплатить товары и услуги, выполнять благотворительные платежи и т.д.
Напомним, в Нацбанке уже занимаются пилотным проектом для запуска е-гривны. Впрочем, решение о масштабном выпуске розничной цифровой валюты (CBDC) еще не принято.
Также Новини.LIVE уже объясняли, что электронная гривна не изменит повседневную жизнь граждан. Но украинцы смогут выбрать, каким образом осуществлять расчеты.
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