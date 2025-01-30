Запуск е-гривні в Україні — чи залишаться розрахунки готівкою

Дві купюри по 1 тисячі гривень. Фото: УНІАН

Поява цифрових грошей зовсім не означає, що в Україні з обігу зникне готівка. Гривня, як і раніше, залишатиметься законним платіжним засобом.

Про це у колонці для видання "Українська правда" написав заступник очільника Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан.

Читайте також:

Як функціонуватиме е-гривня в Україні

Електронна гривня буде лише додатковою опцією для готівкових грошей та коштів, які зберігаються на банківських рахунках. Відмовлятися від готівкової гривні Нацбанк не планує.

"Користувачі матимуть змогу без обмежень самостійно обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, зокрема е-гривнею) здійснювати свої розрахунки", — розповів представник НБУ.

Шабан також зауважив, що відмовитися від готівкової гривні наразі взагалі нереально. Оскільки триває повномасштабна війна з РФ, у громадян "повинен бути швидкий та зручний доступ до грошових коштів, зокрема до готівки".

Коли в Україні з′явиться е-гривня

Наразі у Нацбанку вирішують, чи потрібно запускати експериментальний проєкт для перевірки функціоналу електронної гривні. Якщо задум вирішать реалізувати, то цифровою валютою зможе користуватися населення та надавачі платіжних послуг.

Так, в НБУ перевірять, чи здатна електронна гривня перебрати на себе функції грошей та задовольняти потреби користувачів.

Тим часом в Україні можуть замінити копійки традиційними для грошової культури країни "шагами". Ця грошова одиниця використовувалася українцями ще за часів існування Гетьманщини та УНР, але згодом була витіснена російськими грошима.

Також ми писали, що буде з курсом долара в Україні у 2025 році. Експерти вважають, що вартість американської валюти перетне позначку у 50 грн.