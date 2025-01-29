Е-гривня в Україні — що відомо про пілотний проєкт цифрових грошей

Гроші у руках. Фото: УНІАН

В Україні готуються до впровадження електронних грошей в рамках експериментального проєкту. Фахівці Національного банку наразі вивчають таку доцільність.

Такі плани розкрив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

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Йдеться про запуск Національним банком власної роздрібної цифрової валюти (CBDC). Очікується, що е-гривня стане доповненням до готівкової національної валюти та коштів на рахунках. При цьому електронна гривня не покликана замінити звичайні гроші, а стане додатковим інструментом для громадян у розрахунках.

Як зазначив представник Національного банку, рішення про масштабний випуск е-гривні ще не ухвалене, однак допомогти у цьому зможе пілотний проєкт. Фахівці вже працюють над його підготовкою.

За словами заступника голови НБУ, проєкт планують реалізувати на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) в рамках відкритого середовища, тобто зі справжніми користувачами та надавачами платіжних послуг.

"Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку", — розповів Шабан.



Завдяки цьому НБУ отримає змогу перевірити, чи здатна електронна гривня взяти на себе функції грошей та задовольняти потреби користувачів, рівень її ефективності.

Які платіжні операції будуть можливі за допомогою е-гривні

У разі позитивного рішення Нацбанку про запровадження е-гривні, вона стане законним платіжним засобом в країні й надалі буде існувати виключно у безготівковій формі.

За допомогою е-гривні українці зможуть здійснювати всі можливі типи платіжних операцій. А саме:

переказувати кошти між фізособами (між гаманцями користувачів);

оплачувати товари та послуги;

здійснювати платежі на користь держави;

робити благодійні внески;

отримувати зарплату, соцвиплати.

Нагадаємо, як розповів глава Національного банку Андрій Пишний, після введення електронної гривні українці не відчують змін у повсякденному житті. Вони отримають можливість обирати, яким чином здійснювати розрахунки.

Також ми писали, що з лютого 2025 року набудуть чинності обмеження на перекази між фізособами. Максимальна сума переказів з картки на картку становитиме від 50 до 150 тис. грн на місяць.