Чи стане е-гривня новою грошовою одиницею — відповідь економіста

Купюри по 1 тис. гривень в руках. Фото: УНІАН

Цифрова валюта (е-гривня) на фінансовому ринку в Україні функціонуватиме на рівні з готівковими та безготівковими розрахунками. Цифрові гроші зберігатимуться безпосередньо у Національному банку, що допоможе валюті бути стабільною.

Про це сказав в етері програми День.LIVE член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Як функціонуватиме е-гривня

За його словами, з появою е-гривні розрахунки українців "відбуватимуться за долю секунди".

"Якщо всі операції відбуваються у межах одного банку, а цей банк — Нацбанк України, то ті операції проходять миттєво. Сьогодні ми подаємо платіж і можемо чекати день, а з електронною гривнею це буде доля секунди. Це зручно, і Національний банк гарантує, що інформація щодо персональних даних буде закритою", — розповів він.

Пендзин додав, що електронну гривню можуть використовувати й для боротьби з корупцією, оскільки операції, виконані цифровою валютою, можна відстежити.

Чи зникнуть в Україні готівкові гроші після запровадження е-гривні

Нещодавно заступник очільника Національного банку України Олексій Шабан запевнив, що регулятор не планує забороняти громадянам розраховуватися готівкою. Принаймні під час війни такі обмеження українцям не загрожують, оскільки в умовах російської агресії в українців має бути доступ до швидкого отримання грошей.

Використовувати е-гривню можна буде для різних операцій. Наприклад, цифровими грошима можна буде оплатити товари та послуги, виконувати благодійні платежі і т.д.

Нагадаємо, у Нацбанку вже займаються пілотним проєктом для запуску е-гривні. Втім рішення про масштабний випуск роздрібної цифрової валюти (CBDC) ще не ухвалене.

Також Новини.LIVE вже пояснювали, що електронна гривня не змінить повсякденне життя громадян. Але українці зможуть обрати, яким чином здійснювати розрахунки.