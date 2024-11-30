Цены на тепличные помидоры в Украине бьют рекорды — что известно

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На этой неделе в Украине подорожали тепличные помидоры. Рост цен связан с уменьшением предложения местной продукции, ведь большинство тепличных хозяйств уже завершили выращивание томатов в текущем сезоне.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Как выросли цены на помидоры

Сегодня тепличные помидоры в Украине продаются за 80-90 грн/кг, что в среднем на 13% больше, чем в конце прошлой недели. Цены на эту продукцию достигли рекордных показателей на внутреннем рынке страны, оставаясь самыми высокими за последние 7 лет.

Как отмечают производители, объемы собранных томатов в местных тепличных комбинатах остаются небольшими, что позволило продавцам поднять стоимость имеющейся продукции. В то же время трейдерам пока не удается компенсировать дефицит местных помидоров за счет импорта.

Сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже на 49% превышают показатели конца ноября 2023 года. Что касается дальнейшей динамики, участники рынка ожидают увеличения поставок томатов из Турции. Поскольку сезон продаж в отечественных тепличных хозяйствах близится к завершению, основное предложение тепличных овощей, вероятно, составит импортная продукция.

Какие цены на помидоры в супермаркетах

По состоянию на 30 ноября, согласно данным портала "Минфин", в украинских супермаркетах установлены следующие цены:

Самые дорогие красные помидоры предлагаются в Megamarket — 153,90 грн/кг. Самые выгодные цены на них — у Novus, где они стоят всего 99,99 грн/кг.

Розовые помидоры дороже всего продаются в Metro за 129,90 грн/кг, тогда как дешевле их можно приобрести у Auchan за 110,50 грн/кг.

Помидоры "сливка" имеют самую высокую цену в Auchan — 165,90 грн/кг, а самую низкую в Metro — 140,00 грн/кг.

Напомним, в Украине подорожали тепличные огурцы из-за сокращения поставок импорта. Уменьшение объемов зарубежной продукции повлекло за собой дефицит на внутреннем рынке.

Мы также писали, что в конце ноября украинские фермеры повысили цены на лук, воспользовавшись благоприятными условиями рынка. Как объясняют производители, этому поспособствовал существенный рост спроса на продукцию.