Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Космические цены — какой овощ подорожал почти на 50% arrow

Космические цены — какой овощ подорожал почти на 50%

30 ноября 2024 17:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на тепличные помидоры в Украине бьют рекорды — что известно
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

На этой неделе в Украине подорожали тепличные помидоры. Рост цен связан с уменьшением предложения местной продукции, ведь большинство тепличных хозяйств уже завершили выращивание томатов в текущем сезоне.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Читайте также:

Как выросли цены на помидоры

Сегодня тепличные помидоры в Украине продаются за 80-90 грн/кг, что в среднем на 13% больше, чем в конце прошлой недели. Цены на эту продукцию достигли рекордных показателей на внутреннем рынке страны, оставаясь самыми высокими за последние 7 лет.

Как отмечают производители, объемы собранных томатов в местных тепличных комбинатах остаются небольшими, что позволило продавцам поднять стоимость имеющейся продукции. В то же время трейдерам пока не удается компенсировать дефицит местных помидоров за счет импорта.

Сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже на 49% превышают показатели конца ноября 2023 года. Что касается дальнейшей динамики, участники рынка ожидают увеличения поставок томатов из Турции. Поскольку сезон продаж в отечественных тепличных хозяйствах близится к завершению, основное предложение тепличных овощей, вероятно, составит импортная продукция.

Какие цены на помидоры в супермаркетах

По состоянию на 30 ноября, согласно данным портала "Минфин", в украинских супермаркетах установлены следующие цены:

  • Самые дорогие красные помидоры предлагаются в Megamarket — 153,90 грн/кг. Самые выгодные цены на них — у Novus, где они стоят всего 99,99 грн/кг.
  • Розовые помидоры дороже всего продаются в Metro за 129,90 грн/кг, тогда как дешевле их можно приобрести у Auchan за 110,50 грн/кг.
  • Помидоры "сливка" имеют самую высокую цену в Auchan — 165,90 грн/кг, а самую низкую в Metro — 140,00 грн/кг.

Напомним, в Украине подорожали тепличные огурцы из-за сокращения поставок импорта. Уменьшение объемов зарубежной продукции повлекло за собой дефицит на внутреннем рынке.

Мы также писали, что в конце ноября украинские фермеры повысили цены на лук, воспользовавшись благоприятными условиями рынка. Как объясняют производители, этому поспособствовал существенный рост спроса на продукцию.

деньги овощи цены в Украине помидоры цены на продукты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:20 Taurus для Украины — Шольц в очередной раз выступил против

18:10 Юрист рассказал, как оформить отсрочку со старыми данными в ТЦК

17:59 Зеленский отметил полк БпАК и показал их работу

17:48 Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы

17:45 В Днепре слышны сильные взрывы — что известно

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:39 Лубинец показал щемящее видео возвращения детей, похищенных РФ

17:39 Погода в первый день зимы — в Укргидрометцентре дали прогноз

17:36 Полиция Грузии разгоняет протестующих новым методом — детали

17:30 Польша построит "щит" на границе с Украиной и Россией — фото

17:25 Космические цены — какой овощ подорожал почти на 50%

18:20 Taurus для Украины — Шольц в очередной раз выступил против

18:10 Юрист рассказал, как оформить отсрочку со старыми данными в ТЦК

17:59 Зеленский отметил полк БпАК и показал их работу

17:48 Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы

17:45 В Днепре слышны сильные взрывы — что известно

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:39 Лубинец показал щемящее видео возвращения детей, похищенных РФ

17:39 Погода в первый день зимы — в Укргидрометцентре дали прогноз

17:36 Полиция Грузии разгоняет протестующих новым методом — детали

17:30 Польша построит "щит" на границе с Украиной и Россией — фото

17:25 Космические цены — какой овощ подорожал почти на 50%

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

10:36 Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК