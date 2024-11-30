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Космічні ціни — який овоч подорожчав майже на 50%

30 листопада 2024 17:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на тепличні помідори в Україні б’ють рекорди — що відомо
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Цього тижня в Україні подорожчали тепличні помідори. Зростання цін пов’язане зі зменшенням пропозиції місцевої продукції, адже більшість тепличних господарств уже завершили вирощування томатів у межах поточного сезону.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

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Як зросли ціни на помідори

Зазначено, що сьогодні тепличні помідори в Україні продаються за 80-90 грн/кг, що в середньому на 13% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Ціни на цю продукцію досягли рекордних показників на внутрішньому ринку країни, залишаючись найвищими за останні 7 років.

Як зазначають виробники, обсяги зібраних томатів у місцевих тепличних комбінатах наразі залишаються невеликими, що дало змогу продавцям підняти вартість наявної продукції. Водночас трейдерам поки не вдається компенсувати дефіцит місцевих помідорів за рахунок імпорту.

Нині ціни на тепличні помідори в Україні вже на 49% перевищують показники кінця листопада 2023 року. Щодо подальшої динаміки, учасники ринку очікують збільшення поставок томатів із Туреччини. Оскільки сезон продажів у вітчизняних тепличних господарствах наближається до завершення, основну пропозицію тепличних овочів, ймовірно, становитиме імпортна продукція.

Які ціни на помідори в супермаркетах

Станом на 30 листопада, згідно з даними портала "Мінфін", в українських супермаркетах встановлені такі ціни:

  • Найдорожчі червоні помідори пропонуються в Megamarket — 153,90 грн/кг. Найвигідніші ціни на них — у Novus, де вони коштують лише 99,99 грн/кг.
  • Рожеві помідори найдорожче продаються у Metro за 129,90 грн/кг, тоді як найдешевше їх можна придбати в Auchan за 110,50 грн/кг.
  • Помідори "сливка" мають найвищу ціну в Auchan — 165,90 грн/кг, а найнижчу в Metro — 140,00 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні подорожчали тепличні огірки через скорочення поставок імпорту. Зменшення обсягів закордонної продукції спричинило дефіцит на внутрішньому ринку.

Ми також писали, що наприкінці листопада українські фермери підвищили ціни на цибулю, скориставшись сприятливими умовами ринку. Як пояснюють виробники, цьому посприяло суттєве зростання попиту на продукцію.

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