Пенсіонерів чекають масові перевірки: причини та які наслідки загрожують

Жінка похилого віку, підрахунки. Фото: Freepik, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні очікуються масові перевірки отримувачів пенсій та довічного грошового утримання, через які деяким громадянам необхідно буде додатково підтвердити відповідний статус. Якщо цього не зробити, то у низці випадків це може мати негативний вплив на подальше нарахування пенсійних виплат.

Про те, кого торкнулися перевірки, розповідає видання Новини.LIVE.

Чому відбудуться перевірки отримувачів пенсій

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), громадянам під час перевірок пенсійного статусу можуть знадобитися додаткові документи, що підтвердять страховий стаж та право на отримання виплат. Зокрема, йдеться про ситуації, коли:

були втрачені документи через війну;

людина виїхала за кордон;

відсутні деякі дані у пенсійних реєстрах.

Дані пенсіонерів регулярно будуть звіряти із державними реєстрами для перевірки законності призначення та виплати коштів.

Йдеться про дії, що передбачає оновлена Методика верифікації пенсійних виплат, затверджена наказом №347 Міністерства фінансів від 30 червня 2026 року.

Читайте також:

Процедура перевірок поділятиметься на три етапи:

Перевірять персональну інформацію пенсіонера або його представника; Дані звірять з державними базами; Оцінять, чи законно призначили та нараховують пенсію.

ПФУ буде отримувати інформацію через систему електронної взаємодії державних інформресурсів "Трембіта". За необхідності використовуватимуть системи Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, під час перевірок будуть залучати відомості з таких каналів:

податкового реєстру;

демографічного реєстру;

реєстру актів цивільного стану;

баз Пенсійного фонду;

систем соціальної сфери;

інших державних інформресурсів.

Очікується, що будуть звіряти інформацію:

про смерть отримувачів пенсії;

зміну групи інвалідності;

оформлення виїзду на постійне проживання за кордон;

відбування покарання;

інші дані щодо перетину кордону;

право на доплати для жителів гірських населених пунктів.

Що варто зробити пенсіонерам

Громадянам рекомендують особисто звернутися до Пенсійного фонду у разі появи змін, що впливають на право отримувати пенсію. За необхідності, необхідно додати потрібні документи чи спробувати відновити дані про трудову діяльність.

Зокрема, якщо трудова книжка лишилася на окупованій території чи була втрачена, то можна звернутися до колишніх роботодавців чи архівів для поновлення даних.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть звертатися до консульств або дипломатичних установ, де мають допомогти із правильним оформленням звернень до ПФУ та надати роз’яснення щодо підтвердження пенсійного статусу чи змін.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в Україні пенсія прямо залежить від обсягу стажу та офіційного доходу за час кар'єри. Зокрема, відомо, на яку суму може претендувати громадянин із зарплатою 30 000 грн. Якщо у людини є 35 років стажу, а дохід у вищевказаному розмірі, то зможе розраховувати на виплату, вищу за середню.

Також Новини.LIVE писали про те, що УБД передбачаються деякі преференції у разі виходу на пенсію. Зокрема, йдеться про можливість дострокової пенсії за віком після досягнення 55/50 років, надання щомісячної надбавки у 25% від суми мінімальної пенсії. Окрім того, призначають щомісячну цільову грошову допомогу на прожиття.