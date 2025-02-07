Сколько стоят коммунальные услуги во Франции

Платежки за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: ua-energy

Эта зима является тяжелой для украинцев — к войне, постоянным обстрелам и отключениям электроэнергии добавляются квитанции за коммунальные услуги, и в отопительный сезон они впечатляют. Дорогая стоимость коммунальных является предметом обсуждений и волнений многих людей, не только в Украине. Находясь во Франции, могу утверждать, что и здесь частой темой разговоров является стоимость коммунальных в отопительный сезон.

В этой статье поговорим подробнее о том, сколько же во Франции стоит электроэнергия, почему люди отказываются от отопления газом, и приемлемы ли для них цены на коммунальные услуги. Также заглянем домой к французам и украинцам, которые находятся во Франции, чтобы узнать, сколько же они платят за месяц света и тепла в доме.

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Отопительный сезон во Франции

Для начала, познакомимся с основной и самой крупной государственной электроэнергетической компанией Франции. На французском аббревиатура компании имеет короткий вид "EDF".

На сайте компании указано, что причиной существования EDF является построение энергетического будущего с нейтральным выбросом CO2. Идея звучит очень экологично, но, конечно, в первую очередь эта компания заинтересована в прибыли, а для пользователей в первую очередь важны тарифы.

Частные дома во Франции. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

До 2007 года энергетический рынок Франции был закрытым для конкуренции, и на электроэнергию действовал единый тариф, его еще называли "Tarif Bleu" (с франц. "голубой тариф"). Сегодня же доступно много предложений для подписки, что дает возможность абонентам в любой момент выйти из регулируемых тарифов EDF и выбрать значительно более выгодную цену на электроэнергию.

Базовая стоимость электроэнергии во Франции на сегодня такова: стоимость за кВт/ч в EDF составляет 0,2516 евро (10,84 грн). Для квартиры, которая обслуживается только электроэнергией, в которой проживают два человека, и потребляют среднее количество электроэнергии, годовая сумма счета составляет около 1729 евро (74488 грн) без учета предоплаты.

Что касается стоимости газа для абонентов, то цена газового контракта во Франции меняется ежемесячно. В январе 2025 года средняя цена за м³ газа составляет около 1,33 евро (57,30 грн), включая налог на отопление, и около 1,65 евро (71,08 грн), включая налог на приготовление пищи/горячую воду.

Сколько французы платят за коммуналку

Перейдем от абстрактных цифр к опыту конкретных людей во Франции. Сначала заглянем к 66-летнему французскому пенсионеру Жан-Полю, проживающему в регионе Альзас в городе Энсисайм. В доме холодно, от кондиционера обогревается только гостиная.

Частные дома во Франции. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

В прошлом месяце у Жан-Поля был подключен и газ. На дом площадью 100 квадратных метров за месяц он заплатил 500 евро (21 540,80 грн) за газ и 140 евро (6031,42 грн) за электричество.

"Я перестал пользоваться газом, сейчас для отопления у меня функционируют кондиционер и пеллетная печь, зимой я плачу 350-400 евро за все коммунальные в месяц. Представьте — чтобы пользоваться газом, надо заплатить каждый месяц 26 евро только за абонемент, за год это 312 евро просто за то, что ты являешься абонентом, еще без использованного газа. Пользуясь электроотоплением, я могу экономить 1000-1100 евро в год", — пояснил мужчина.

Контракт у Жан-Поля особый: дни в году распределены на красные, белые и голубые. Красные дни - самые дорогие, их в году всего 22. В красные дни электричество самое дорогое, тариф в пиковые часы - с шести утра до десяти вечера — составляет 0,7562 евро (32,58 грн) за кВт/ч.

Коммунальные услуги во Франции. Фото: скриншот

Коммунальные услуги во Франции. Фото: скриншот

Коммунальные услуги во Франции. Фото: скриншот

Коммунальные услуги во Франции. Фото: скриншот 1 / 4

"Такой день как раз сегодня. Поэтому сегодня днем я стараюсь не пользоваться электроэнергией. Для сравнения, стоимость электричества в "голубой" день самая выгодная — это 0,1609 евро (6,93 грн) за кВт/ч, то есть, стоимость в четыре раза ниже "красного" дня! "Белые" дни - нейтральные, намного дешевле "красных", но немного дороже "голубых", за кВт/ч надо отдать 0,1894 евро (8,16 грн) в пиковое время", — добавил Жан-Поль.

С десяти часов вечера и до шести часов утра тарифы выгоднее, поэтому, например, стиральную и посудомоечную машину французы стараются запускать на ночь, ведь так дешевле.

Какой день будет красным, а какой голубым, решает сама компания. Обычно, красные дни — всегда зимой, когда на улице холодно, и люди потребляют больше всего электричества для отопления домов. Зато преимуществом является то, что летом почти всегда голубые дни, поэтому можно включать кондиционер и не переплачивать за это.

Пенсионер говорит о том, что в последние годы цены на электричество и коммунальные в целом очень повысились, и он считает, что это дорого.

О том, сколько в месяц стоят газ и электричество, рассказал и француз из города Сульц-О-Рен, отец двоих детей, Эрик. Его семья из четырех человек проживает в квартире площадью 65 квадратных метров. Семья платит 180 евро в месяц за газ и 100 евро за электричество. Эрик говорит, что их квартира плохо утеплена, именно поэтому они платят так много. Также добавляет, что со времен начала коронавируса цены на коммунальные выросли на 30-40%.

Отель во Франции. Фото: Валерия Рождественская/Новини.LIVE

Одесситка Олеся, которая сейчас пользуется временной защитой во Франции, и проживает в городе Мюлуз, также рассказала о своих расходах на коммунальные. Олеся проживает в квартире площадью 55 квадратных метров, за электричество платит 168 евро в месяц. Еще 60 евро стоит вода, 98 евро надо оплатить за вывоз мусора и уборку придомовой территории. Делится, что для нее электроэнергия во Франции стоит дорого.

И напоследок, история Галины, украинки во Франции, которая сейчас проживает возле города Кольмар:

"Проживаю в квартире площадью 71 квадратный метр. Летом за электричество платили с мужем около 90 евро в месяц, а потом в конце декабря пришло сообщение, что надо оплатить дополнительно еще 426 евро. Отопление у нас электрическое, и за этот месяц за электроэнергию мы заплатили 148 евро, это при том, что мы не курим много, температура установлена где-то на 19 градусов в основной комнате, в кухне на 18-17. В комнате, где мы спим, я измеряла, и там вообще 15 градусов. Поэтому я считаю, что это что-то нереальное, очень дорого".

Напомню, что минимальная заработная плата во Франции составляет 1441 евро и 44 цента брутто при 35-часовой рабочей неделе (почти 63 тысячи грн). Узнав опыт пользователей коммунальных услуг во Франции, понимаем, что даже при такой минимальной зарплате, платить коммуналку людям трудно и для них это дорого.