Скільки коштують комунальні послуги у Франції

Платіжки за комунальні послуги. Ілюстративне фото: ua-energy

Ця зима є важкою для українців — до війни, постійних обстрілів і відключень електроенергії додаються квитанції за комунальні послуги, і в опалювальний сезон вони вражають. Дорога вартість комунальних є предметом обговорень і хвилювань багатьох людей, не тільки в Україні. Перебуваючи у Франції, можу стверджувати, що і тут частою темою розмов є вартість комунальних в опалювальний сезон.

У цій статті поговоримо докладніше про те, скільки ж у Франції коштує електроенергія, чому люди відмовляються від опалення газом, і чи прийнятними є для них ціни на комунальні послуги. Також зазирнемо додому до французів і українців, які перебувають у Франції, щоб дізнатися, скільки ж вони сплачують за місяць світла і тепла в домі.

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Опалювальний сезон у Франції

Для початку, познайомимося з основною і найбільшою державною електроенергетичною компанією Франції. Французькою абревіатура компанії має короткий вигляд "EDF".

На сайті компанії зазначено, що причиною існування EDF є побудова енергетичного майбутнього з нейтральним викидом CO2. Ідея звучить дуже екологічно, але, звісно, що в першу чергу ця компанія зацікавлена в прибутку, а для користувачів першочергово важливими є тарифи.

Приватні будинки у Франції. Фото: Валерія Рождественська/Новини.LIVE

До 2007 року енергетичний ринок Франції був закритим для конкуренції, і на електроенергію діяв єдиний тариф, його ще називали "Tarif Bleu " (з франц. "блакитний тариф") . Сьогодні ж доступно багато пропозицій для підписки, що дає можливість абонентам у будь-який момент вийти з регульованих тарифів EDF і вибрати значно вигіднішу ціну на електроенергію.

Базова вартість електроенергії у Франції на сьогодні така: вартість за кВт/год в EDF становить 0,2516 євро (10,84 грн). Для квартири, яка обслуговується лише електроенергією, у якій проживають дві людини, і споживають середню кількість електроенергії, річна сума рахунку становить близько 1729 євро (74488 грн) без урахування передплати.

Щодо вартості газу для абонентів, то ціна газового контракту у Франції змінюється щомісяця. У січні 2025 року середня ціна за м³ газу становить близько 1,33 євро (57,30 грн), включаючи податок на опалення, і близько 1,65 євро (71,08 грн), включаючи податок на приготування їжі/гарячу воду.

Скільки французи платять за комуналку

Перейдемо від абстрактних цифр до досвіду конкретних людей у Франції. Спочатку завітаємо до 66-річного французького пенсіонера Жан-Поля, що проживає в регіоні Альзас в місті Енсісайм. У будинку холодно, від кондиціонеру обігрівається лише вітальня.

Приватні будинки у Франції. Фото: Валерія Рождественська/Новини.LIVE

Минулого місяця у Жан-Поля був підключений і газ. На будинок площею 100 квадратних метрів за місяць він заплатив 500 євро (21 540,80 грн) за газ та 140 євро (6031,42 грн) за електрику.

"Я перестав користуватися газом, зараз для опалення в мене функціонують кондиціонер і пелетна піч, взимку я плачу 350-400 євро за всі комунальні на місяць. Уявіть — щоб користуватися газом, треба сплатити кожного місяця 26 євро тільки за абонемент, за рік це 312 євро просто за те, що ти є абонентом, ще без використаного газу. Користуючись електроопаленням, я можу економити 1000-1100 євро на рік", — пояснив чоловік.

Контракт у Жан-Поля особливий: дні у році розподілені на червоні, білі та блакитні. Червоні дні — найдорожчі, їх у році всього 22. У червоні дні електрика найдорожча, тариф в пікові години — з шостої ранку до десятої вечора — становить 0,7562 євро (32,58 грн) за кВт/год.

Комунальні послуги у Франції. Фото: скріншот

Комунальні послуги у Франції. Фото: скріншот

Комунальні послуги у Франції. Фото: скріншот

Комунальні послуги у Франції. Фото: скріншот 1 / 4

"Такий день якраз сьогодні. Тому сьогодні вдень я намагаюся не користуватися електроенергією. Для порівняння, вартість електрики в "блакитний" день найвигідніша — це 0,1609 євро (6,93 грн) за кВт/год, тобто, вартість в чотири рази нижча за "червоний" день! "Білі" дні — нейтральні, набагато дешевші за "червоні", але трохи дорожчі за "блакитні", за кВт/год треба віддати 0,1894 євро (8,16 грн) в піковий час", — додав Жан-Поль.

З десятої години вечора і до шостої години ранку тарифи вигідніші, тому, наприклад, пральну і посудомийну машину французи стараються запускати на ніч, адже так дешевше.

Який день буде червоним, а який блакитним, вирішує сама компанія. Зазвичай, червоні дні — завжди взимку, коли на вулиці холодно, і люди споживають найбільше електрики для опалення домівок. Зате перевагою є те, що влітку майже завжди блакитні дні, тож можна вмикати кондиціонер і не переплачувати за це.

Пенсіонер говорить про те, що в останні роки ціни на електрику і комунальні загалом дуже підвищилися, і він вважає, що це дорого.

Про те, скільки на місяць коштують газ і електрика, розповів і француз з міста Сульц-О-Рен, батько двох дітей, Ерік. Його родина з чотирьох осіб проживає в квартирі площею 65 квадратних метрів. Сімʼя сплачує 180 євро на місяць за газ і 100 євро за електрику. Ерік каже, що їхня квартира погано утеплена, саме тому вони платять так багато. Також додає, що з часів початку коронавірусу ціни на комунальні зросли на 30-40%.

Готель у Франції. Фото: Валерія Рождественська/Новини.LIVE

Одеситка Олеся, яка зараз користується тимчасовим захистом у Франції, і проживає у місті Мюлуз, також розповіла про свої витрати на комунальні. Олеся проживає у квартирі площею 55 квадратних метрів, за електрику сплачує 168 євро на місяць. Ще 60 євро коштує вода, 98 євро треба сплатити за вивіз сміття і прибирання прибудинкової території. Ділиться, що для неї електроенергія у Франції коштує дорого.

І наостанок, історія Галини, українки у Франції, яка зараз проживає біля міста Кольмар:

"Проживаю в квартирі площею 71 квадратний метр. Влітку за електрику сплачували з чоловіком близько 90 євро на місяць, а потім наприкінці грудня прийшло повідомлення, що треба сплатити додатково ще 426 євро. Опалення у нас електричне, і за цей місяць за електроенергію ми сплатили 148 євро, це при тому, що ми не палимо багато, температура встановлена десь на 19 градусів в основній кімнаті, в кухні на 18-17. В кімнаті, де ми спимо, я вимірювала, і там взагалі 15 градусів. Тому я вважаю, що це щось нереальне, дуже дорого".

Нагадаю, що мінімальна заробітня платня у Франції становить 1441 євро і 44 центи брутто при 35-годинному робочому тижні (майже 63 тисячі грн). Дізнавшись досвід користувачів комунальних послуг у Франції, розуміємо, що навіть за такої мінімальної зарплатні, сплачувати комуналку людям важко і для них це дорого.