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Коммуналка даром — кто из украинцев имеет право на 100% скидку

5 сентября 2024 08:17
Ксения Симонова - Редактор
Коммунальные услуги — некоторым украинцам предоставляют 100% скидку
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые граждане могут совсем не платить за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты рассказали, кому в 2024 году доступна возможность получить 100% скидку.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, соответствующую льготу можно оформить на услуги ЖКХ, а также покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Воспользоваться скидкой смогут пенсионеры нескольких профессий, работавших и проживающих после выхода на пенсию в сельской местности.

Среди категорий профессий, имеющих право на 100% скидку:

  • работники образовательных учреждений;
  • работники медицинской и фармацевтической сферы;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • работники учреждений культуры государственной и коммунальной формы собственности, образовательных учреждений в области культуры.

Пенсионерам, работавшим по одной из перечисленных профессий, предоставят 100% скидку на коммунальные услуги и топливо в случае:

  • наличия трех лет соответствующего стажа;
  • среднемесячного дохода семьи на одного человека за последние шесть месяцев не более 4,2 тыс. гривен.

Продолжительность действия льготы — 12 месяцев с даты подачи заявления до конца года. В ПФУ отмечают, что льгота не распространяется на семью льготника.

Как подать заявление на получение скидки

Для получения скидки необходимо подать заявления и необходимые документы в Пенсионный фонд.

Речь идет о перечне документов, кроме заявления о предоставлении льготы:

  • документы, где подтверждается проживание гражданина в сельской местности;
  • справка о праве на соответствующую льготу от отдела образования/здравоохранения/культуры/райгосадминистрации, из информации трудовой книжки.

Подать заявление с документами в Пенсионный фонд можно любым удобным способом:

  • лично посетив сервисные центры ПФУ или исполнительные органы местных советов;
  • отправив документы по почте в соответствующий орган Фонда;
  • обратившись онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда;
  • отправив дистанционно через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • через единый портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине запущен пилотный проект Единой платформы ЖКУ, призванный автоматизировать все процессы, связанные с этой сферой. Там будет доступен собственный электронный кабинет.

Ранее мы писали, что, хотя украинцы в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года, есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа. Это позволит снизить конечные суммы в коммунальных платежках.

коммунальные услуги ЖКХ льготы услуги деньги

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