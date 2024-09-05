Коммунальные услуги — некоторым украинцам предоставляют 100% скидку

Коммуналка даром — кто из украинцев имеет право на 100% скидку
В Украине некоторые граждане могут совсем не платить за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты рассказали, кому в 2024 году доступна возможность получить 100% скидку.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет право на 100% скидку на услуги ЖКХ
Как отмечают в ПФУ, соответствующую льготу можно оформить на услуги ЖКХ, а также покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Воспользоваться скидкой смогут пенсионеры нескольких профессий, работавших и проживающих после выхода на пенсию в сельской местности.
Среди категорий профессий, имеющих право на 100% скидку:
- работники образовательных учреждений;
- работники медицинской и фармацевтической сферы;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- работники учреждений культуры государственной и коммунальной формы собственности, образовательных учреждений в области культуры.
Пенсионерам, работавшим по одной из перечисленных профессий, предоставят 100% скидку на коммунальные услуги и топливо в случае:
- наличия трех лет соответствующего стажа;
- среднемесячного дохода семьи на одного человека за последние шесть месяцев не более 4,2 тыс. гривен.
Продолжительность действия льготы — 12 месяцев с даты подачи заявления до конца года. В ПФУ отмечают, что льгота не распространяется на семью льготника.
Как подать заявление на получение скидки
Для получения скидки необходимо подать заявления и необходимые документы в Пенсионный фонд.
Речь идет о перечне документов, кроме заявления о предоставлении льготы:
- документы, где подтверждается проживание гражданина в сельской местности;
- справка о праве на соответствующую льготу от отдела образования/здравоохранения/культуры/райгосадминистрации, из информации трудовой книжки.
Подать заявление с документами в Пенсионный фонд можно любым удобным способом:
- лично посетив сервисные центры ПФУ или исполнительные органы местных советов;
- отправив документы по почте в соответствующий орган Фонда;
- обратившись онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда;
- отправив дистанционно через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- через единый портал государственных услуг "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине запущен пилотный проект Единой платформы ЖКУ, призванный автоматизировать все процессы, связанные с этой сферой. Там будет доступен собственный электронный кабинет.
Ранее мы писали, что, хотя украинцы в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года, есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа. Это позволит снизить конечные суммы в коммунальных платежках.
Читайте Новини.LIVE!