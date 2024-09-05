Коммунальные услуги — некоторым украинцам предоставляют 100% скидку

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут совсем не платить за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты рассказали, кому в 2024 году доступна возможность получить 100% скидку.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на 100% скидку на услуги ЖКХ

Как отмечают в ПФУ, соответствующую льготу можно оформить на услуги ЖКХ, а также покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Воспользоваться скидкой смогут пенсионеры нескольких профессий, работавших и проживающих после выхода на пенсию в сельской местности.

Среди категорий профессий, имеющих право на 100% скидку:

работники образовательных учреждений;

работники медицинской и фармацевтической сферы;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники учреждений культуры государственной и коммунальной формы собственности, образовательных учреждений в области культуры.

Пенсионерам, работавшим по одной из перечисленных профессий, предоставят 100% скидку на коммунальные услуги и топливо в случае:

наличия трех лет соответствующего стажа;

среднемесячного дохода семьи на одного человека за последние шесть месяцев не более 4,2 тыс. гривен.

Продолжительность действия льготы — 12 месяцев с даты подачи заявления до конца года. В ПФУ отмечают, что льгота не распространяется на семью льготника.

Как подать заявление на получение скидки

Для получения скидки необходимо подать заявления и необходимые документы в Пенсионный фонд.

Речь идет о перечне документов, кроме заявления о предоставлении льготы:

документы, где подтверждается проживание гражданина в сельской местности;

справка о праве на соответствующую льготу от отдела образования/здравоохранения/культуры/райгосадминистрации, из информации трудовой книжки.

Подать заявление с документами в Пенсионный фонд можно любым удобным способом:

лично посетив сервисные центры ПФУ или исполнительные органы местных советов;

отправив документы по почте в соответствующий орган Фонда;

обратившись онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда;

отправив дистанционно через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через единый портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине запущен пилотный проект Единой платформы ЖКУ, призванный автоматизировать все процессы, связанные с этой сферой. Там будет доступен собственный электронный кабинет.

Ранее мы писали, что, хотя украинцы в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года, есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа. Это позволит снизить конечные суммы в коммунальных платежках.